50年最強烈沙塵暴！從撒哈拉一路吹到美洲　侵襲古巴、佛州、加勒比海

▲波多黎各聖胡安遭沙塵暴侵襲，能見度降低。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

來自非洲撒哈拉沙漠的滾滾黃沙遠渡大西洋，本周開始陸續侵襲加勒比海地區，預計還將對美國佛州、德州等地造成影響，空氣品質將繼續惡化。當地衛生官員警告，這波沙塵暴可能對患有呼吸道系統疾病患者造成危險。

外媒將這波沙塵暴形容為「50年最猛烈」，沙塵自上周起跨越大西洋，21日開始籠罩位於加勒比海的波多黎各（Puerto Rico），隨後又陸續侵襲古巴和墨西哥等地。

加勒比海瓜地洛普（Guadeloupe）和馬丁尼克（Martinique）也遭受至少10年以來最嚴重霧霾；古巴衛生官員則提醒民眾，這波沙塵可能加劇呼吸道系統疾病，患有氣喘等其他呼吸道疾病的民眾必須特別留意。

截至25日上午，這波沙塵暴的最西端已經抵達墨西哥，北端則影響美國佛羅里達州最大城市邁阿密。根據當地媒體報導，邁阿密25日上午空氣品質已經降低至中等水準，但隨著霧霾越來越濃厚，空氣品質也將逐漸惡化。

古巴氣象學家魯比拉（José Rubiera）表示，撒哈拉沙塵橫越大西洋的情況並不算罕見，但這波沙塵的懸浮微粒濃度已經遠高於過去類似情形的正常水準。據悉，當撒哈拉沙漠颳起強風時，地面沙塵可能被抬升到極高高度，並隨著高空氣流被運送到數千公里以外的地方。

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