一句話惹怒北韓！他只嫌「命運不好」招致悽慘下場...阿公阿嬤遭流放

▲北韓開城居民「亂嚼舌根」，最後全家慘遭流放。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）16日炸毀開城工業區內的韓聯辦，連臨津江對岸的南韓坡州市居民都能看得到濃霧、聽得到巨響；戰事一觸即發的緊張氣氛也搞得開城市民人心惶惶，擔心是否真的會開戰！當地一名30多歲的男性隨口抱怨「命運不好」、「八字太差」，沒想到卻造成全家人跟著自己被政府流放，下場淒慘無比。

根據脫北者成立媒體《Daily NK》，內部消息人士表示，兩韓局勢緊張時，為數眾多的北韓軍人不斷在開城工業區徘徊，即便深夜時分能仍聽到車聲，這是非常罕見的景象，一名30多歲的男性居民抱怨，「看來我國百姓的八字天生就差啊」，沒想到隔牆有耳，僅因一句話便慘遭保衛部（北韓情治單位）人員逮捕。

該居民表示，「大家都在吵若開戰怎麼辦，為什麼偏偏北緯38度線從開城劃過？我們的八字也太不好了吧！」

據悉，該名慘遭保衛部逮捕的居民，是開城人參酒工廠首任「支配人」（社長）的孫子，在此前就經常對南北韓局勢表達自己的意見，被當局盯上，「若開戰，沒有人能保證誰生誰死，北與南通通陣亡，這就是我們的宿命啊！」

其實在勞動黨第一副部長決定炸毀兩韓聯辦前，保衛部便在該地人民班、工廠佈署情報員，用於監視居民，並再三告誡當地居民，切勿亂嚼舌根。該居民與其家族最後被流放，是為殺雞儆猴。據傳，該居民家族可能被流放至氣候嚴寒的邊疆地區，接受黨的訓誡。

內部消息人士補充，自從經歷該事件後，開城居民間甚至流行一句話，「用眼睛看，別用嘴巴說。」

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