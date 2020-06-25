德國支付巨頭Wirecard申請破產！假帳疑雲導致市值蒸發90％　股票暫停交易

▲德國支付巨頭Wirecard申請破產。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國支付巨頭Wirecard陷入假帳疑雲，爆出21億美元（折合新台幣619億元）財務漏洞，市值現已蒸發90%以上。根據該公司25日最新聲明，目前已申請啟動破產程序。路透報導，在消息曝光前，法蘭克福證券交易所已暫停該公司股票交易。

Wirecard聲明表示，新管理層已決定向慕尼黑一間法院申請破產，原因正是「即將到來的破產與過度負債」，目前正在評估是否為旗下子公司申請破產程序。

負責審核財報的安永會計師事務所（EY）無法在其資產負債表中確認21億美元現金是否存在，讓股價在數天內暴跌87%。奧地利籍執行長布勞恩（Markus Braun）為此請辭，隨後遭到逮捕，已於當地時間22日被交保，保釋金為500萬歐元（折合新台幣1.66億元）。

慕尼黑檢察官辦公室表示，目前已針對布勞恩涉嫌假報帳目及操縱市場展開調查。

事實上，Wirecard在布勞恩的帶領下迅速成長，2018年9月股價創下歷史新高，每股超過190歐元，取代德國商業銀行 （CRZBF）進入德國主要指數DAX。期間，公司市值一度高達280億美元。但如今短短不到2年的時間，Wirecard爆出財務漏洞，將成為德國主要指數DAX首間倒閉的公司。

▼ Wirecard公司奧地利籍執行長布勞恩（Markus Braun）。（圖／路透）