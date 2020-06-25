金髮媽整型後人生巔峰！賣辣照7天爽賺3萬　訝異「男人笨到願意付錢」

▲貝盧奇有著一頭金髮。（圖／翻攝自IG／officialcarlabellucci）

記者丁維瑀／綜合報導

英國38歲小模貝盧奇（Carla Bellucci）作風長期惹議，她去年不僅自爆謊稱憂鬱症來取得隆鼻的費用，如今再分享自己的吸金手法。她說，「低俗的男人」笨到願意付錢，讓她光靠銷售火辣照片就能輕鬆致富。

《太陽報》報導，貝盧奇去年坦承，她假裝罹患憂鬱症，進而向國民保健署拿到7000英鎊（約新台幣25萬元），她利用這筆費用進行隆鼻手術。而整形後的人生似乎一帆風順，她近期再分享如何靠著辣照吸金，一周就能賺到800英鎊（約新台幣3萬元）。

"Already I’ve got $1,000 (£810) in the bank from sleazy men who are stupid enough to pay for it." 由 Daily Mirror 發佈於 2020年6月24日 星期三

據了解，貝盧奇利用一款軟體出售照片，使用者一個月必須支付12英鎊（約新台幣445元）。她才剛創辦帳戶就吸引大批粉絲，賺到不少費用。她形容，這些低俗的男人愚蠢到願意付錢。

貝盧奇說，她販售的許多照片其實早就發布在IG，她等同是用免費的相片賺錢，「但如果這些男人笨到願意付錢，那就去吧！」

不過，亮麗的生活背後也有挫折。貝盧奇表示，她17歲的大兒子搬到女朋友家，不願與她說話，除非她刪除自己的帳號。至於她的女兒，則願意支持母親。

在 Instagram 查看這則貼文 Carla Bellucci（@officialcarlabellucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 10 日 下午 1:50 張貼

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