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士兵休假「想心靈告解」！ 牧師夫婦「惡靈纏身」狂毆稱治療...然後人就死了

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▲▼驅魔。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲驅魔示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓一名士兵先前在服役時，因為壓力而找上牧師做心理諮詢，沒想到2名牧師夥同妻子等4人，以「你被惡靈附身」的理由，佯稱要進行驅魔儀式，狂打他的背跟肚子，甚至要求他進行斷食，只要人有想要逃跑的跡象，就會用「魔鬼跑出來」的藉口，施以更兇狠的懲罰，導致士兵最後身亡。

綜合韓媒報導，這起事件發生在今年2月份，該名士兵在當兵過程當中因為壓力問題，在放假的時候找上牧師想要進行心理諮詢，當時他被告知「遭到惡靈附身」，需要進行驅邪儀式才能將壞東西從身上趕走。

牧師A跟B夥同兩人的妻子假藉驅邪之名，一開始先是不停地毆打士兵的肚子跟背，又用手將人的脖子勒住，直到人斷氣死亡；途中只要士兵無法承受痛苦，就會被更嚴厲的毆打，當時牧師A的老婆更用「要把不好的東西趕出身體」的藉口，朝著士兵的胸口跟頭部狂打。

只要士兵出現想要逃跑的狀況，牧師們就會說著「魔鬼跑出來了」，邊將人拖回去繼續施以暴行，甚至還出現不讓人進食的情況，行徑十分惡劣。不過報導中指出，牧師B夫婦其實也有一名患有憂鬱症的女兒，正在接受牧師A的治療，所以兩人是在要脅之下，才一起犯下這些罪刑。

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