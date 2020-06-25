美女牙醫參加會議失蹤！她被錄到「走進前男友房」...2天後「成箱屍」棄路邊

#BREAKING: The ex-boyfriend of murdered Sydney dentist Preethi Reddy, who died in a head-on collision with a semi-trailer on the New England highway near Tamworth, has been named as Harshwardhan Narde, 34. https://t.co/wKgwR1CTJr pic.twitter.com/cVuj56n4Xc — news.com.au (@newscomauHQ) March 6, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

34歲納德（Harshwardhan Narde）是一名牙醫，他在2019年3月時邀約同為牙醫的前女友芮迪（Preethi Reddy）參加一場會議，隨後更一起共進晚餐，殊不知芮迪就此失蹤沒再出現過。經過追查發現，他在當天將人帶回飯店，然後用刀將人刺死，犯罪之後還冷靜的獨自一人到外頭用餐、買了新行李箱，最後回房裝屍體並帶去丟棄，手段十分殘忍。

綜合外媒報導，這起恐怖事件發生在澳洲雪梨，納德跟芮迪在2014年相遇，兩人交往了4年最終走上分手一途，但納德卻固執地認為這段戀情還沒結束，與此同時芮迪遇到另一名伴侶，並已經決定要步入禮堂了。兩人在2019年3月1、2日時，一同參加了一場牙醫會議，隨後更一起在一間餐廳裡用餐，但芮迪就此消失，再度出現時已是2天之後，並且成為一具冰冷屍體。

報導中指出，芮迪的父親在事發隔天早上曾經接獲女兒的簡訊，內容寫道她昨天晚上與朋友出去玩但手機沒電了，現在準備要開車回家，但詭異的是，家人等不到芮迪出現，只好報警處理。檢方調閱監視錄影器後發現，芮迪進了納德房間後再也沒有出來過，反倒是納德在獨自一人到美食廣場吃飯，順便購買了一個行李箱還有一些垃圾袋跟清潔用品。

納德隨後租了一台車回到居住的地方，並將放有芮迪屍體的行李箱藏在車上，開到一處產業道路棄置；他在接獲警方調查時強調曾跟芮迪一起共進晚餐，把人載回飯店後，自己去住了只能付現金的背包旅社，但這樣的說法並沒有得到警方的採信，而在掛斷警察的電話沒多久後，他就因為車子撞樹身亡。

2天後，警方發現芮迪的屍體，她身上有無數的刀傷，死因是因為遭鈍器重擊和頭部、背部的傷口所致；她應該是在飯店房間廁所遇害，隨後被裝到行李箱中棄置。據悉，納德在犯罪前幾天曾經告訴一名熟人，他仍然愛著芮迪，但是芮迪卻要搬到墨爾本跟新男友在一起跟結婚，而且希望能在婚前見上他最後一面。