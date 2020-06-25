5歲童喊繼父抱抱…下秒遭摔飛窗外「墜地頭破爆血」命危！　警朝謀殺未遂偵辦

▲5歲男童因為打擾繼父看電視，被狠狠摔飛墜地，如今命危搶救中。（圖／翻攝自臉書／Патрульна поліція Білої Церкви）

記者詹雅婷／編譯

烏克蘭中部城市白采爾科維（Bila Tserkva）一名5歲男童因為打擾繼父看電視，被狠狠摔飛住處窗外墜地，頭部血流不止，全身有多處割傷及瘀青。如今，孩子處於命危狀態，目前住在加護病房。警方已針對該名男子展開謀殺未遂調查，他最高將面臨15年有期徒刑。

太陽報報導，謝爾蓋（Sergey）午睡起床後，發現39歲的繼父正在看電視，便上前要求把他抱在腿上，但繼父就伸手把孩子推開。只不過，謝爾蓋再度上前詢問時，繼父的怒氣瞬間爆發，一把抓起謝爾蓋，並把孩子從住處窗戶扔出去。

據悉，謝爾蓋頭部傷勢嚴重。鄰居依娜碧爾瓦（Inna Bieva）說，「我一開始聽到玻璃碎掉的聲音，接著傳來哭聲，當我往外面看過去的時候，就看到那個男孩，他當時躺在地上，還流著血，頭部有個很明顯的傷口，我就叫了救護車和警察。」

只不過，根據現場目擊者證詞，謝爾蓋母親一度想要把這件事情當作沒發生過，把孩子抱回家，且在醫護人員到場後，拒絕讓他們進入家中檢視孩子的傷勢。最終，多名員警從窗戶進入家中，把孩子送醫接受治療。

基輔第二兒童醫院院長碧加里（Natalia Bigari）坦言，年僅5歲的謝爾蓋傷勢非常嚴重，時而恢復意識、時而陷入昏迷狀態，目前正持續接受觀察，「他的頭部受到閉合性腦損傷，頭骨骨折，腹部受傷，全身多處割傷及瘀傷。」

該名男子在事發後隨即逃離現場，但不到一小時就被逮捕，目前正被拘留當中。警方現已展開調查，朝著謀殺未遂的方向偵辦，一旦罪名成立，他將面臨最高15年有期徒刑。

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