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報告揭北京鎖定開發中國家記者　提供免費出遊…壓下負面消息

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▲▼維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

▲安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

國際記者聯盟（IFJ）23日發布名為「中國故事：重塑世界的媒體」（The China Story: Reshaping the World's Media）報告，發現中方試圖藉由非英語系的記者，透過贊助旅遊等方式來宣傳自身的政策，藉此掌握更多世界的影響力與話語權。

《衛報》報導，IFJ於去年9月與10月進行調查，詢問58個國家的新聞機構，是否收到來自北京的邀請，包括贊助旅行、內容共享協議以及與中方的機構簽署雙邊文件。

結果發現，中國正實行廣泛且複雜的長期擴張運動，試圖以親北京的語調，重塑全球新聞的景象。在接受調查的國家中，有29國記者曾訪問中國，近三分之二受訪者認為，中國在他們自己國家的媒體具有明顯影響力。三分之一的新聞機構也曾被中方單位詢問是否要合作。

報告認為，北京越來越依賴國外的記者，特別是開發中國家的媒體工作者，來加強自身的觀點，這種行為就像是「借船出海」。其中一個例子是，北京帶著穆斯林國家的多組記者團前往新疆，試圖駁斥侵犯人權的指控，希望進一步建立國際的支持。這場十多年的宣傳運動似乎正在升級。

報導指出，中國不是唯一想影響國外記者的國家，包括美國、以色列在內的許多國家同樣致力宣揚自身立場與全球觀點，另外如《美國之音》、《英國廣播公司國際頻道》等都被視為發揮「軟實力」與影響力的有效媒介。

不過報告作者Louisa Lim告訴《衛報》，中國的手法經常更廣泛，並且能特別鎖定各別的國家，尤其是小國與發展中的國家。她認為，確實其他國家也都有效執行這種手法，但中國的不同之處在於，出訪的記者是在國內受到利用，希望藉此尋求國際對於中國政策的支持。

Louisa Lim指出，記者還會被要求在離開前簽署協議，並被告知不要寫下批判的新聞，且官員與翻譯總是隨時在場。她認為，這份報告並非要記者拒絕這些出訪，而是要釐清背後的用意。

IFJ進行研究期間，發現受訪的9名緬甸記者都曾收到中國提議出訪至少兩次，這些人員每次都會同意。一名記者曾到訪中國9次。

IFJ報告還發現，北京優先考慮參與「一帶一路」項目國家的記者。菲律賓總統通訊辦公室與中國央廣、電視台簽署合作備忘錄後，多名菲國記者在中國受訓。

一名要求匿名的菲國記者說，現在其他記者在敘事的時候，反映出《新華社》或其他中國官媒刻劃觀點的方式。

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