報告揭北京鎖定開發中國家記者　提供免費出遊…壓下負面消息

國際記者聯盟(IFJ)23日發布名為「中國故事:重塑世界的媒體」(The China Story: Reshaping the World's Media)報告,發現中方試圖藉由非英語系的記者,透過贊助旅遊等方式來宣傳自身的政策,藉此掌握更多世界的影響力與話語權。

《衛報》報導,IFJ於去年9月與10月進行調查,詢問58個國家的新聞機構,是否收到來自北京的邀請,包括贊助旅行、內容共享協議以及與中方的機構簽署雙邊文件。

結果發現,中國正實行廣泛且複雜的長期擴張運動,試圖以親北京的語調,重塑全球新聞的景象。在接受調查的國家中,有29國記者曾訪問中國,近三分之二受訪者認為,中國在他們自己國家的媒體具有明顯影響力。三分之一的新聞機構也曾被中方單位詢問是否要合作。

報告認為,北京越來越依賴國外的記者,特別是開發中國家的媒體工作者,來加強自身的觀點,這種行為就像是「借船出海」。其中一個例子是,北京帶著穆斯林國家的多組記者團前往新疆,試圖駁斥侵犯人權的指控,希望進一步建立國際的支持。這場十多年的宣傳運動似乎正在升級。

