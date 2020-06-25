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25歲「慢跑非裔男」無辜遭3白人驅車擊斃！涉案退休警硬扯：公民逮捕

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▲▼亞伯里（Ahmaud Arbery）遭到白人槍殺，圖為他的紀念碑。（圖／路透）

▲當地民眾悼念亞伯里（Ahmaud Arbery）。（圖／路透）

文／中央社亞特蘭大24日綜合外電報導

美國喬治亞州一名非裔男子2月間慢跑時遭白人開槍擊斃，涉案的3嫌今天正式遭大陪審團起訴。

法新社報導，25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）2月23日在喬治亞州布朗斯威克鎮（Brunswick）住宅區慢跑時，遭白人父子射殺身亡。當地過去有著長久的種族隔離史。

然而，案發兩個多月警方毫無動作，直到相關影片5月初在社交媒體引發廣泛討論，調查工作才真正啟動。

64歲退休警官葛瑞格里．馬麥可（Gregory McMichael）與他34歲兒子崔維斯．馬麥可（Travis McMichael）5月7日遭到逮捕；拍錄殺人過程的50歲布萊恩（William Bryan）則是隔了兩週後也被捕。

路透社報導，馬麥可父子承認用皮卡車追逐被害人，但說他們懷疑被害人與社區一連串竊盜案有關，因此追上前進行公民逮捕。

布萊恩的委任律師今天則發布聲明說，布萊恩不過是「一樁悲哀槍殺事件的目擊者」，且從頭到尾配合辦案。

由民眾組成的大陪審團，經指派於審判前衡量指控是否合法，並於今天以9項罪名正式起訴3嫌，包括謀殺、加重傷害，以及非法拘禁等。

起訴文件寫道，罪嫌「以皮卡車…非法追趕被害人，並用獵槍射擊他，導致被害人身亡」。

3嫌目前仍在獄中，不得保釋。

除了亞伯里案，5月25日明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）又發生白人警察用膝壓頸壓制非裔男子佛洛伊德（George Floyd），導致佛洛伊德窒息身亡的事件，掀起民怨，全美都有抗議種族不公的示威浪潮。

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