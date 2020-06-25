50年來最大雨！暴雨狂襲九州　「道路全成泥巴河」萬人被迫遷移

▲日本九州50年來最大雨襲擊。（圖／翻攝自讀賣新聞）

文／中央社

日本九州地方北部今天上午受梅雨鋒面影響降下破紀錄大雨，日本氣象廳已發布「破紀錄短時間大雨情報」，地方政府也發布「避難勸告」與「避難指示」，籲數萬家戶避難。

日本放送協會（NHK）報導，受梅雨鋒面影響，日本九州地方北部長崎縣佐世保市，截至上午6時50分止的3小時間，降下當地觀測史上最多的181.5毫米雨量。日本氣象廳呼籲，當地居民在嚴加戒備可能發生的土石災害同時，也要提防低窪地區淹水及河川氾濫。

氣象廳表示，受到暖溼空氣流入梅雨鋒面影響，九州北部地方大氣狀態相當不穩定。根據雷達回波，到上午6時過後大雨都降在佐世保市附近，氣象廳因此發布「破紀錄短時間大雨情報」。

長崎縣政府對轄內新上五島町等地逾1萬2000個家戶、逾2萬8000人發出警戒等級4的「避難勸告」；也對佐世保市東部地區發出「避難指示」，呼籲這些居民立即離開危險場所前往避難。日本《朝日新聞》報導，佐世保市政府對大部分轄內地區約9萬4000個家戶，發出「避難指示」。

避難指示與避難勸告，都屬於5階段大雨警戒的第4級；最高等級是第5級。避難勸告意指目標區域內所有人儘速撤離家園，前往地方政府設置的避難所或安全區域。

避難指示意指極可能發生災情，地方政府再度呼籲民眾撤離家園，尚未撤離民眾應馬上撤離；如果此時要前往避難所顯有危險，應找尋附近安全地點或比建物高的地方避難，確保自身安全。

5階段警戒等級的第一級是提高對災害心理準備；第2級是根據災情預測地圖確認疏散行動；第3級是根據疏散準備進行疏散，但高齡者等要儘速疏散；第4級是所有人儘速疏散；第5級是已發生災情，採取保護自己性命的最佳行動方案。