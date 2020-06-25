資產配置跟你想得不一樣　達人動了這手腳10年攢千萬

▲在網路世界裡有個響叮噹封號「哆啦王」的張遠，任教於大學，正因為他拿出做學問的精神研究哆啦A夢，這才讓網友心服口服。學者出身的他，研究起投資同樣讓人折服，加上絕對紀律地資產配置，及固定時間的「再平衡」，投資ETF超過10年，如今已累積逾千萬元投資部位。

圖文／鏡週刊

「我原本股票、債券配置各40%，3月因疫情股市大跌時，投資部位也受到損傷，尤其股票一下子就跌掉4、5%的占比，沒有想太多，先做了一次資產再平衡及加碼動作。」張遠慢條斯禮地描述近期成功的操作。

張遠口中的資產再平衡，正是成功的關鍵。他解釋，資產再平衡就是將投資部位調整為最初設定的比重，「因為股票跌下來、占比變少，我就把帳上閒置的資金投入，加碼美國大型股ETF及新興市場股票ETF，前者獲利已逾4成，後者也有2成以上的報酬。」

請繼續往下閱讀...

身為德明財經科技大學通識中心助理教授的張遠，有著學者出身的嚴謹個性，所以研究哆啦A夢以厚實知識量為主；而在投資操作上，張遠則是在經過一番鑽研後，成為被動式投資的信仰者。

張遠的資產再平衡方法有2種，一是定期檢視，如果原本股票部位的占比為4成，1個月或半年後股票因為獲利，占比提高至44%，他就會將多出來的4%出脫，轉進占比減少的配置中，以他的投資組合來說，可能轉進債券、原物料或房地產相關。

二是增持加碼的再平衡，如果總投資部位突然因行情變化而下跌達2成以上，這時他會依照原先理想中的比例配置，進場增持加碼，一方面逢低買進，二方面維持投資組合裡的占比權重，3月份的進場就屬此類。

資產再平衡這樣做 假設一開始設定的資產配置比例是股票40%、債券60%。但1年後股市大漲，債市相對持平，使得配置比例變成股票52%、債券48%。 此時，為了回復原先「股4債6」的安排，應該將一部分股票獲利出脫，轉入債券。這就是再平衡的精神，可以紀律的出脫漲高的資產，買進相對沒有表現或下跌的資產，達成買低賣高的好處。



更多鏡週刊報導

【ETF投資達人5】看《哆啦A夢》悟投資 達人：先存預備金再買股票

【ETF投資達人6】眾愛的0056他不買單 哆啦王透露原因是這個

【ETF投資達人7】他捨美國改買英國ETF 原來稅率足足差1倍