台大歷史博士鑽研投資　只靠ETF十年養出千萬財

▲在網路世界裡有個響叮噹封號「哆啦王」的張遠，任教於德明財經科技大學，他有著學者出身的嚴謹個性，所以研究哆啦A夢以厚實知識量為主。而在投資上，他一樣拿出做學問的精神在鑽研。

圖文／鏡週刊

身為德明財經科技大學通識中心助理教授的張遠，在網路上以研究分析哆啦A夢聞名，更被網友封為「哆啦王」，身為台大歷史學系博士的他，不光看漫畫，也從中做學問，私底下，他還是個熱愛研究投資理財的高手，是被動式投資的信仰者，投資ETF超過10年，如今已累積逾千萬元投資部位，去年整體獲利12.5%。

張遠表示，當年大學聯考，因為自己從小對歷史有興趣，所以第一志願是台大歷史系，商管學院則被他排在最後，「還好我爸爸是台大中文系教授，否則一般家庭應該很難接受小孩明明可以選念法律系，卻跑去讀歷史系。」他笑說，自己也沒料到繞了一大圈，現在會對年輕時最無感的投資熱衷研究。

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從小愛看漫畫的張遠透露，自己有一部分的投資體悟，就是從《哆啦A夢》漫畫學到的。《哆啦A夢》漫畫裡曾經出現過一個叫「增多的花盆」道具，不管什麼東西，只要種進花盆裡，就會增多，哆啦A夢和大雄把蛋糕種進去，澆水之後，很快就發芽、結果，他們把果實打開就出現一模一樣的蛋糕，把1個蛋糕增多變成10個蛋糕。

同學胖虎知道後，要求大雄借他道具，他想成為有錢的大富翁，於是把錢種進花盆裡，翹腳躺著準備等錢增多，可是最後結出來的果實卻很小，打開只出現像郵票大小的錢鈔，根本不能用，原來，胖虎沒有幫花盆澆水，果實就變成營養不良的小果。

「道具跟投資商品的概念其實是相同的，再好的道具，如果沒有了解它並妥善應用，結果也不會如願。」這是哆啦王從漫畫中得來的投資體悟。

張遠投資小檔案 出生：1977年

現職：德明財經科大通識中心助理教授

學歷：台大歷史學系博士

經歷：文大歷史學系助理教授、哆啦A夢wiki及PTT鄉民百科創辦人

投資心法：投資全市場，包括股、債、原物料及REITs的ETF，並定期檢視績效做再平衡



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