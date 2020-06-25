中火爭議再起　經長王美花向中市府喊話：不要為難基層員工

▲中火爭議再起，經濟部長王美花今（25）日表示，台電啟動二號機是依法辦理。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

中火爭議再起，針對台中市政府環保局稱，將對台中火力發電廠違法開罰一事，經濟部長王美花今（25）日表示，台電啟動二號機是依法辦理，希望中市府不要為難基層員工，強調為炎炎夏日做穩定供電之準備，是完全合法的行為。

近日天氣炎熱、疫情後產業活動也持續復甦，昨（24）日的用電負載高達3717萬瓩，不但是史上第3高，更是歷史上6月份最高用電量。面對最常創造用電尖峰紀錄的7月份，台電昨天重啟停機半年的中火2號機，引發中市府再度開罰。

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王美花表示，台中市環保局此前針對中火2、3號機組所作之廢照處分，已經被上級主管機關撤銷。中火2號機為穩定供電，啟動測試，為炎炎夏日做穩定供電之準備，是完全合法的行為。

過去幾年台中火力發電廠在供電條件允許的狀況下，減少用煤量500萬噸。2019年更是全國所有固定污染源中，減排最多的單位。中火同仁的努力以及台電公司積極調度，除穩定供電，更積極減少污染排放，應被肯定。

經濟部表示，此次2號機啟動測試，選擇在連假期間，同時將一號機停機檢修。就是考慮連假期間用電負載較低，透過停1號機、啟動2號機，減少排放來完成機組測試，做好供電準備。是一個兼顧供電與減排，合理且細膩的調度工作。

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