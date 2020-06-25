謝金河：美國驅趕中資股　接下來可能回港上市的是這兩檔！

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河昨（24）晚在臉書發文指出，香港股市目前出現龍頭爭奪戰，也就是阿里巴巴、騰訊，市值較勁中。整體來看，美國證監單位對中資股監管趨嚴，眾多中企可能相繼回港上市，香港資本市場會變成中企集資的大本營，港股會愈來愈有中國特色！

以下是謝金河臉書全文：

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這兩天，平淡很久的香港股市熱度又升高，一方面是兩大龍頭領軍，阿里巴巴，騰訊市值互有領先，並駕齊驅，形成港股雙頭馬車。週三，阿里巴巴市值跑到4.7516兆港元，以些微之差險勝騰訊的4.6888兆港元。周一，則是騰訊一度打敗阿里，成為香港股市新龍頭，週三又被阿里搶回去。

這次疫情，騰訊股價從325.2漲到505港元，成為港股表現最出色的個股。另一個是京東，網易回港上市，網易承認銷價123港元，現在跑到137.2港元，在美國掛牌的網易也跟著大漲，這次網易回港，挑到9999的代號，與阿里巴巴的9988互相匹隣，而京東隨後跟上，京東以每股226港元上市，代號9618，如今也跑到234.8港元，京東，網易回港撐起港股另一邊天。

▲Tencent 騰訊。（圖／路透社）

▲阿里巴巴Alibaba。（圖／路透社）

這幾天，瑞幸咖啡可能被判下市，美國證監單位對中資股監管趨嚴，在美中交惡下，目前在美國上市的逾二百家中資企業可能相繼回到香港上市，接下來可能是市值逾1000億美元的拚多多及市值364.67億美元的百度。

眾多的在美國上市中資股回到香港上市，接下來香港將成為純度很高的中企天下。現在香港股市前10大巿值排行榜是阿里，騰訊，建設銀行，中國移動，美團市值破一兆港元，排到第五；後面是友邦保險，滙豐，京東第八，然後是平安，網易第10，香港本地財團已不再在榜上。

美國把中資股驅趕出來，眾多中企來港上市，也成了支撐港股大柱，在港版國安法通過之後，香港資本市場會變成中企集資的大本營，港股也會愈來愈有中國特色！



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