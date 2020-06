大峽谷飆破44度　登山靴「融化」…鞋底全脫離畫面曝

▲大峽谷奇景由科羅拉多河耗費萬年切割,在1979年被列為世界自然遺產。(圖/記者彭懷玉攝)

實習記者崔子柔/綜合報導

許多人會在暑假期間安排遠行活動,但因天氣炎熱,常有意外發生。美國大峽谷國家公園近日就在推特上提醒遊客,園內部分地區溫度會飆破44度,連登山鞋都被熱到融化,請做足準備再前往。

根據《CNN》報導,大峽谷國家公園22日在推特上發布一張登山鞋底脫離的相片,稱「這是個無情的環境,熱到鞋底都脫落了,鞋子也可能在吸了汗水後變得笨重,磨傷你的腳。出發前請確認自身裝備的極限!」

Grand Canyon is an unforgiving environment. The heat inside the canyon can cause shoes to come apart, and heavy hiking boots can trap sweat and lead to painful blisters. Before setting off on a hike, understand the limitations of yourself and your gear. https://t.co/PLebJv4uTz pic.twitter.com/fvB4DgHcl2