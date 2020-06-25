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政治太正確？室內外都強制戴口罩　美地方政府：有色人種不用

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▲▼黑人,口罩,抗爭。（圖／路透）

▲有色人種不被強制要求戴口罩。（示意圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國奧勒岡州林肯郡（Lincoln County）近日宣布，強制要求民眾不管在室內、室外都必須戴上口罩，但考量到「種族歸納」（racial profiling，指執法單位判斷特定犯罪或違法行為的犯罪嫌疑人身份時，把種族或族群特徵納入考量）疑慮，有色人種可以不用戴口罩。

根據《CNN》報導，美國各州近日已陸續鬆綁對商業、社交活動的限制，為了避免疫情擴散，林肯郡頒布了口罩強制令，其中除了有色人種不必遵守外，12歲以下、會因口罩阻礙呼吸、有特殊醫療需求的民眾也無強制，但仍鼓勵2至12歲兒童將臉部遮蓋。

俄亥俄州立大學非裔教授洛根（Trevor Logan）表示，戴口罩看起來是件合理的事，但在美國社會有著種族歸納現象的背景因素，只是讓人覺得「他（指戴口罩的人，這裡特別指有色人種）很危險」。

▲美國,紐約市,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛洛伊德之死在全美掀起大規模示威潮。（圖／達志影像／美聯社）

林肯郡約有5萬居民，其中有9成是白人，有色人種僅不到1成，但郡內有一個印地安人保留區，拉丁裔居民也逐漸增加。

根據APM 實驗研究室數據，截至23日，美國非裔因新冠肺炎致死的比率高出白人、亞裔2.3倍。美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，主要是因「佛洛伊德」事件後爆發示威潮，雖然示威群眾有戴口罩，但還是未保持社交距離。

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