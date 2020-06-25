加州迪士尼7月重啟計劃無限期延後！　購物中心7月9日如期開放

▲加州迪士尼樂園將於7月17日恢復營業。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

受到新冠肺炎的影響，美國加州迪士尼（Disney CaliforniaAdventure）從3月開始暫停營業，近來疫情漸漸趨緩，官方原訂於7月17日重新恢復營業。消息公佈之後，卻引來民眾反彈，擔心會因此引來第二波疫情，還有人在「change.org」發起請願活動，要求加州迪士尼延後開放時間，目前已有5萬人連署；然而，迪士尼官方也在24日宣布，將再延後開園時間。

綜合外媒報導，加州迪士尼24日宣布，加州政府要到7月4日後才會公佈樂園重新開放指南，因此將延後主題樂園和度假飯店的營業時間，直到獲得地方政府批准為止，「一旦清楚指引的公佈日其和內容，會重新宣布新的開放時間」，不過，「迪士尼城中特區」（Downtown Disney District）購物中心，依然如期於7月9日開放。

▲加州迪士尼樂園晚間的煙火秀，將因疫情關係暫停施放。（圖／記者錢玉紘攝）

加州迪士尼遊樂園原定於7月17開幕，若州政府和地方政府批准之後，「Disney's Paradise Pier Hotel」飯店也計劃於7月23日開放。不過消息公布之後，卻引來民眾反對的聲浪，有民眾致信加州州長紐森（Gavin Newsom），要求延後開放時間，擔心這個時間點開放樂園，依然存在許多危險，可能會造成第二波的疫情。

迪士尼工作人員在網路上發起請願活動，連署內容寫道，新冠病毒警報尚未解除，每日依然有新增病例，在這個時間點開放樂園並不合適，威脅到樂園工作人員以及遊客的安全，現在的疫情比3月關閉樂園時還要嚴重，「我知道大家都對於開放樂園感到很興奮，但是在這個流行病肆虐的情況下，現在還不是時候」，希望官員們可以重新安排開放的時間。