亞桑傑再被控「勾結駭客」！歐亞招募成員　提供目標清單竊取國家機密

▲美國司法部透過新聞稿表示，亞桑傑和維基解密其他成員招募且同意駭客入侵電腦，為維基解密帶來好處。圖為亞桑傑。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）24日再度被美國政府控告，罪名為勾結「匿名者」（Anonymous）、LulzSec等駭客組織。起訴書指出，亞桑傑試圖在歐洲、亞洲會議招募駭客，為維基解密網站提供機密文件，並與駭客組織成為合謀獲取國家政府機密。

綜合美媒美聯社、紐約郵報報導，該份起訴書除了涵蓋美國司法部去年公布的18項指控之外，並未新增罪名，但擴大亞桑傑被指控的「陰謀範圍」。

檢察官表示，亞桑傑和維基解密於2009年在荷蘭、馬來西亞的會議中進行駭客招募；到了2010年，亞桑傑涉嫌入侵某北約國家政府電腦系統；2012年，他與駭客組織LulzSec負責人直接聯繫，並提供「可攻擊目標名單」，要求提供多份文件與資料庫。

此外，他也曾在網站公布美國一間情報諮詢中心資料外洩的電子郵件，其內容正是由「匿名者」及LulzSec旗下駭客入侵系統所取得。

自亞桑傑2019年被驅逐出厄瓜多駐倫敦大使館遭到逮捕後，目前因其他罪名被關押在英國一所監獄中，正在等待9月的聽證會，未來有可能會被引渡至美國，涉及公開數十萬份機密文件，可能被判處175年徒刑。

不過，他的辯護律師稱，亞桑傑身為一名記者，受到美國憲法第一修正案保護，美國政府的指控是出於政治動機；據傳，他的健康狀況不佳。

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