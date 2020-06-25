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怕世界傷害她！變態媽「軟禁女兒26年」與腐貓屍同住　14年沒洗過澡…震驚鄰居

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▲▼42歲女子遭到母親軟禁26年。（圖／翻攝自Вести.ru）

▲42歲女子遭到母親軟禁26年，10多年沒有洗澡。（圖／翻攝自Вести.ru下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯下諾夫哥羅德一名42歲的女子，日前突然到政府機關求救，提到自己的母親生病需要就醫，相關單位了解情況之後，發現女子竟被關在家中26年，且與一堆的老鼠、貓咪住在同的屋簷下。而女子之所以遭到母親軟禁，只要原因是「害怕受到世界的傷害」，如今母親將就醫，女子也擔心自己已經無法融入社會。

根據《Вести.ru》報導，布舒耶娃（Nadezhda Bushueva）自16歲中學結束之後，就被母親塔季亞娜（Tatyana）要求待在家中，並且不得與外界聯繫，家門也不能踏出，只能跟一窩貓咪、家人生活在一起。就這樣過了26年，如今已經42歲的布舒耶娃對於世界的記憶仍停留在16歲那一年，且2006年是她最後一次洗澡。

▲▼42歲女子遭到母親軟禁26年。（圖／翻攝自Вести.ru）

▲直到女子母親要就醫，全案才曝光。

社福單位前往布舒耶娃家中時，發現屋內全都是老鼠、貓咪亂竄，且還有死貓的腐屍，臭味薰天。布舒耶娃表示，母親在退休之後，兩人變得越來越不與外界接觸，拒絕了社福單位的幫助，母女倆睡在一張床上，肚子餓甚至就會吃貓飼料。當地社福單位也因為兩人精神狀況良好，因此無法強制介入。

布舒耶娃意識、精神狀況相當清楚，難過的表示，「自己脫離世界太久，我的生活比貓咪還要糟糕，活著就跟死掉一樣」。回憶起在屋內的生活，因為10多年沒有洗澡，甚至連頭髮到已經糾結到無法梳理，貓咪死後就丟在地上腐爛，如今布舒耶娃面對將到社會上自立更生，顯得有些徬徨。

據悉，布舒耶娃的母親疑似因為中風需要就醫，也因此布舒耶娃才有機會步出住處求救。當地官員難過的表示，雖然布舒耶娃已經42歲，但幾乎看不出年紀，臉蛋也相當漂亮，希望可以幫助她成功融入社會。

▲▼42歲女子遭到母親軟禁26年。（圖／翻攝自Вести.ru）

▲女子憂心自己無法融入社會。

►臉蛋這樣顧才最有用

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