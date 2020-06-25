坦尚尼亞礦工挖到2塊「超巨大稀有寶石」　售出秒成億萬富翁！

▲坦尚尼亞迄今挖到最大的2塊坦尚石，分別重達9.2公斤與5.8公斤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

坦尚尼亞的52歲礦工雷澤（Saniniu Laizer）在北部曼亞拉區（Manyara）挖到2塊稀有的坦尚石（Tanzanite）原石，分別重達9.2公斤與5.8公斤，打破國內紀錄。他24日將寶石賣出，當場賺進78億先令（大約新台幣9975萬元）的財富，就連總統也親自打電話恭賀。

綜合BBC、《商業內幕》報導，雷澤是小型礦工，上周在曼亞拉挖到2塊坦尚石，並於24日透過礦業部賣給政府，賺進78億先令。他所發現的寶石分別重達9.2公斤與5.8公斤，雙雙打破最大原石紀錄。就連總統馬古富利（John Magufuli）都親自打電話祝賀，「這是小型礦業的好處，也證明了坦尚尼亞的富有」。

雷澤有4個妻子與30多個孩子，如今瞬間成為大富翁，開心地說「明天要舉辦一場盛大的派對」。他表示，自己不會因為這筆財富改變生活方式，將繼續照料2000頭乳牛，並不打算採取保護措施，「這裡已經夠安全了，不會有問題的」。

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雷澤也計畫好好投資他位於西曼吉羅（Simanjiro）的家鄉，建造購物中心與學校，「這附近有很多貧窮的人，他們負擔不起孩子上學的費用。我沒有受過教育，但我喜歡以專業的方式處事。所以我希望我的孩子們也能專業地經營生意」。

坦尚尼亞的梅雷拉尼（Merelani）礦區是目前所知唯一的坦尚石產地，礦工們必須獲得政府許可證才可開採，但非法開採情況普遍。總統馬古富利（John Magufuli）誓言捍衛國家礦產利益，他於2017年出動軍隊在礦區周圍建造圍牆，有效減少走私，增加政府收入。

坦尚石是全球最稀有的寶石之一，當地一名地質學家估計，其礦產資源在未來20年可能完全枯竭。坦國寶石開採公司TanzaniteOne於2005年挖到3.38公斤的原石，是先前的最大原石紀錄。

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