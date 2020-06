今年第7起！西非海盜猖獗5韓人貝南柯多努近海遭綁　至今仍失聯

▲貝南近海海盜綁架事件頻傳 。(圖/翻攝自Dryad Global推特)



記者王佩翊/綜合報導

一名南韓駐非洲外交官24日證實,有5名南韓公民在西非貝南近海遭到海盜綁架,目前一行人的下落與安危仍不可知。事實上,西非海盜猖獗,光是在今年,柯多努近海就已經發生7起類似案件。

根據《韓聯社》引述英國海上安全公司Dryad Global公布的消息,Panofi Frontier號漁船在貝南柯多努港口的南部近海,遭到乘快艇的武裝份子持槍攻擊。據悉,當時船上共有5名南韓公民與1名迦納人,海盜將6人驅趕至快艇後,便乘著快艇直接往奈及利亞海域駛去。

據了解,目前仍然無法確認被綁漁民的安全。Dryad Global透露,這已經是柯多努近海自1月以來發生的第7起類似綁架案件。事實上,5月3日才有一名50多歲的南韓公民在西非加彭自由市附近的聖塔克拉拉角捕蝦時,遭到海盜綁架,所幸已在8日安全獲釋。

Fishing vessel PANOFI FRONTIER attacked by gunmen 61nm South of Cotonou Port. Following successful boarding, individuals left the vessel with 6 crew (5 Korean & one Ghanaian). Speedboat last seen heading East towards #Nigerian waters. More updates: https://t.co/LET8mJQUcI #piracy pic.twitter.com/zU8IHgY86M