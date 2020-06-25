　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拚明年初產出！中國、阿聯啟動疫苗第3階段臨床試驗　英300志願者開始接種

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲各大藥廠希望盡快研發出新冠肺炎疫苗。（示意圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未平息，全國正在規畫的疫苗項目約有120款，似乎也成為各大藥廠間的一場競賽。其中，中東國家阿聯與中國已展開新冠疫苗的第三期臨床試驗。另一方面，英國受試者也開始接種新疫苗，疫苗研發來到人體試驗階段。

CNN報導，全球製藥商正努力研發出新冠肺炎疫苗，還不清楚何時能讓大眾接觸到，一切努力也可能失敗，不過研究人員仍希望在2021年初前生產出一款。目前也有各方好消息傳來。

根據中國生物技術股份有限公司（CNBG）與阿聯（UAE ）官方媒體，兩國已啟用一款新冠疫苗的第三期臨床試驗。這項試驗協議於24日公布，由阿聯的人工智慧公司G42與中國藥廠國藥集團（Sinopharm Group）、CNBG附屬機構簽署。

▲▼ 新冠肺炎,口罩,美國。（圖／路透）

▲全國仍籠罩在疫情陰影。（圖／路透）

據了解，疫苗研發必須經過多個階段的試驗，才能確保其有效與安全性，通常得耗時數年。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，臨床試驗往往分成三階段；來到第三階段的意義重大，除了能進一步驗證是否在人體使用上安全有效，釐清有無副作用，也能採集更多的樣本。

阿聯官方媒體WAM報導，如果疫苗在整個臨床試驗階段被證實為安全與有效，就代表一場成功的實驗，疫苗也預計進入大規模生產階段。世界衛生組織（WHO）則指出，目前有16款「候選疫苗」進行臨床試驗評估，另有125款正執行臨床前的評估。

阿聯與中國合作研發的項目，不是唯一位於階段三的疫苗。牛津大學已開始對其候選疫苗啟動第三階段試驗，美國生物科技公司Moderna也打算於7月對3萬名受試者展開第三階段試驗。

▲▼倫敦帝國理工大學研發的潛在新冠病毒疫苗。（圖／路透）

▲倫敦帝國理工大學研發的潛在新冠病毒疫苗。（圖／路透）

此外，《英國廣播公司》（BBC）報導，英國約300名受試者未來幾周將接種疫苗，作為倫敦帝國學院（Imperial College London）的研發項目；這項試驗由教授沙托克（Robin Shattock）與其同事帶領。

39歲的金融業職員凱西（Kathy）自願參加倫敦帝國學院的試驗，希望她能幫助打敗病毒。倫敦帝國學院期盼，疫苗能在2021年初於英國與海外分發。

►WHO：因人類的懈怠「疫情死灰復燃」　衝擊印度、巴基斯坦…慘淪疫情煉獄

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
LIVE／新增1境外移入　指揮中心說明最新疫情
下殺6.3折必買！sisley全能乳液加人參太強大　狂到熱賣
3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞…怒罵金正恩：有必要搞核武嗎
國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

25歲「慢跑非裔男」無辜遭3白人驅車擊斃！涉案退休警硬扯：公民逮捕

50年來最大雨！暴雨狂襲九州　「道路全成泥巴河」萬人被迫遷移

大峽谷飆破44度　登山靴「融化」…鞋底全脫離畫面曝

政治太正確？室內外都強制戴口罩　美地方政府：有色人種不用

9嚴重疫區旅客去「美這3州」須隔離2週　白宮：川普是總統不必遵守

連續3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞了...怒譙金正恩：有必要搞核武嗎

蘇聯領導人赫魯雪夫84歲兒美國過世　官方證實：死於頭部槍傷

加州迪士尼7月重啟計劃無限期延後！　購物中心7月9日如期開放

拚明年初產出！中國、阿聯啟動疫苗第3階段臨床試驗　英300志願者開始接種

40天大寶寶開滿月趴「找左鄰右舍慶祝」　大媽叔叔輪流親抱…2周確診死亡！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

25歲「慢跑非裔男」無辜遭3白人驅車擊斃！涉案退休警硬扯：公民逮捕

50年來最大雨！暴雨狂襲九州　「道路全成泥巴河」萬人被迫遷移

大峽谷飆破44度　登山靴「融化」…鞋底全脫離畫面曝

政治太正確？室內外都強制戴口罩　美地方政府：有色人種不用

9嚴重疫區旅客去「美這3州」須隔離2週　白宮：川普是總統不必遵守

連續3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞了...怒譙金正恩：有必要搞核武嗎

蘇聯領導人赫魯雪夫84歲兒美國過世　官方證實：死於頭部槍傷

加州迪士尼7月重啟計劃無限期延後！　購物中心7月9日如期開放

拚明年初產出！中國、阿聯啟動疫苗第3階段臨床試驗　英300志願者開始接種

40天大寶寶開滿月趴「找左鄰右舍慶祝」　大媽叔叔輪流親抱…2周確診死亡！

花蓮免費親子景點！立川漁場體驗玩水撿黃金蜆　一招教你分公母蜊仔

訂金到交屋只要28萬！連假出遊兼賞屋　建商祭端午限時優惠

全國最大司法特區內新地標　「合雄5號花園」首購買得起的質感好宅

美國利用台灣激怒大陸　張榮恭：提防成為川普連任工具

25歲「慢跑非裔男」無辜遭3白人驅車擊斃！涉案退休警硬扯：公民逮捕

美網取消輪椅組遭砲轟　大會頂不住壓力復辦

為了釣魚台！蘇澳擬取消「姊妹市活動」　斬斷與石垣25年交流

50年來最大雨！暴雨狂襲九州　「道路全成泥巴河」萬人被迫遷移

男撞死少年允賠100萬「要分期」　轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

夜攔改車屁孩！五股疏洪道1晚開15張罰單　半年裁罰噪音車1700件

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

即／加州規模6地震　深度2.9公里

他挖2塊巨大稀有寶石秒成億萬富翁

氣象女郎Hold不住浴巾，結果傻眼

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

中印邊境衛星圖像曝光！解放軍建新陣地

道瓊狂跌710點！美股三大指跌幅超2.5％

他喝星冰樂「冰沙超難吸」竟撈出棕血色棉條

譚德塞估下周全球破千萬確診：疫情還沒高峰

619億現金消失！德國Wirecard執行長被捕

北韓「天龍人」餓壞了！怒譙金正恩「搞核武」

更多熱門

相關新聞

大聯盟向加拿大提交開賽計畫

大聯盟向加拿大提交開賽計畫

大聯盟預計7月開打，不過必須向加拿大提交開賽計畫書，目前正由衛生當局進行審查，通過才能讓藍鳥在主場出賽。

逛完賣場「台人鬆懈了？」　一看PTT更無奈

逛完賣場「台人鬆懈了？」　一看PTT更無奈

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

國王倫恩自曝確診！同隊3人染疫

國王倫恩自曝確診！同隊3人染疫

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19疫苗臨床試驗

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面