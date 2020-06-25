拚明年初產出！中國、阿聯啟動疫苗第3階段臨床試驗　英300志願者開始接種

▲各大藥廠希望盡快研發出新冠肺炎疫苗。（示意圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未平息，全國正在規畫的疫苗項目約有120款，似乎也成為各大藥廠間的一場競賽。其中，中東國家阿聯與中國已展開新冠疫苗的第三期臨床試驗。另一方面，英國受試者也開始接種新疫苗，疫苗研發來到人體試驗階段。

CNN報導，全球製藥商正努力研發出新冠肺炎疫苗，還不清楚何時能讓大眾接觸到，一切努力也可能失敗，不過研究人員仍希望在2021年初前生產出一款。目前也有各方好消息傳來。

根據中國生物技術股份有限公司（CNBG）與阿聯（UAE ）官方媒體，兩國已啟用一款新冠疫苗的第三期臨床試驗。這項試驗協議於24日公布，由阿聯的人工智慧公司G42與中國藥廠國藥集團（Sinopharm Group）、CNBG附屬機構簽署。

▲全國仍籠罩在疫情陰影。（圖／路透）

據了解，疫苗研發必須經過多個階段的試驗，才能確保其有效與安全性，通常得耗時數年。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，臨床試驗往往分成三階段；來到第三階段的意義重大，除了能進一步驗證是否在人體使用上安全有效，釐清有無副作用，也能採集更多的樣本。

阿聯官方媒體WAM報導，如果疫苗在整個臨床試驗階段被證實為安全與有效，就代表一場成功的實驗，疫苗也預計進入大規模生產階段。世界衛生組織（WHO）則指出，目前有16款「候選疫苗」進行臨床試驗評估，另有125款正執行臨床前的評估。

阿聯與中國合作研發的項目，不是唯一位於階段三的疫苗。牛津大學已開始對其候選疫苗啟動第三階段試驗，美國生物科技公司Moderna也打算於7月對3萬名受試者展開第三階段試驗。

▲倫敦帝國理工大學研發的潛在新冠病毒疫苗。（圖／路透）

此外，《英國廣播公司》（BBC）報導，英國約300名受試者未來幾周將接種疫苗，作為倫敦帝國學院（Imperial College London）的研發項目；這項試驗由教授沙托克（Robin Shattock）與其同事帶領。

39歲的金融業職員凱西（Kathy）自願參加倫敦帝國學院的試驗，希望她能幫助打敗病毒。倫敦帝國學院期盼，疫苗能在2021年初於英國與海外分發。

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