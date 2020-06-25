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中火2號機點火遭地方開罰　台電：依法提出行政救濟

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記者林淑慧／台北報導

台中市政府將對台中電廠2號機點火啟動開罰，台電回應表示，機組處於許可證申請展延狀態、依原條件操作「合法」，對於市府裁罰處分，台電將依法提出救濟。

▲台電擴大燃煤電廠降載，台中電廠降載量為去年5.4倍。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

▲台電擴大燃煤電廠降載，台中電廠降載量為去年5.4倍。圖為台中電廠。（圖／台電提供）

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台電說明，有關合法性議題，台電願不厭其煩再次強調，台中電廠兩部機組雖曾遭市府裁罰廢證，但因該廢證裁罰違反空污法規定，環保署已依法撤銷該廢證裁罰，恢復原許可證效力，就算市府已提起行政救濟，撤銷裁罰的效力不因此中止，而市府環保局所提訴願亦經行政院訴願委員會做出不受理之決定。

依空汙法規定，機組回到許可證申請展延狀態，即可依原許可證內容及許可條件進行操作。市府提出許多令人費解的法律解釋，刻意曲解法律，甚至不經法律程序，直接「斷言」中央主管機關撤銷裁罰處分無效，此舉反而已對國家法治造成重大傷害，更重創人民對於政府行政處分效力的信任。

台電指出，台電從未拒絕遵守法律，更是比誰都關心空品議題。台電只是希望地方政府能理解，穩定供電與改善空品從來不是二選一，台電不會逼民眾選擇穩定供電而放棄空氣品質，但也希望台中市政府不要逼人民放棄用電權益。人民有呼吸新鮮空氣的權利，人民也有使用電力追求生活品質的權利。台電堅持，這兩項權利都應該尊重。

▲經濟部政務次長曾文生（圖中）日前表示，中火未來全廠10部機組不再「全員到齊」，而是安排「先發陣容」，派出狀態最好的機組上線發電，預計台中電廠減排幅度將達六至七成。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部政務次長曾文生（圖中）日前表示，中火未來全廠10部機組不再「全員到齊」，而是安排「先發陣容」，派出狀態最好的機組上線發電，預計台中電廠減排幅度將達六至七成。（圖／記者林淑慧攝）

台電強調，台中電廠2號機空品改善完成，排放符合台中市政府制定的加嚴標準。台中市政府如果真的有心改善空污，應該將眼光放到其他污染源上頭，切勿因爲過度將注意力放在台中電廠上，而錯失了處理其他空污來源的契機，對改善空品反而毫無助益。

台電表示，一個確實能兼顧穩供與環保的發電機組，為了滿足人民用電需求進行合理調度，竟遭到台中市政府視若仇敵，多次威嚇對待，實在情何以堪。台電仍呼籲市府放下成見，共尋良方，不要再將穩供與環保操作成零和的政治遊戲。

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