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川普放話「轉調50％」駐德美軍到波蘭：他們會付錢

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▲▼蘭總統杜達（Andrzej Duda）成疫情後首訪美國白宮的外國元首，並與川普在玫瑰園發表談話。（圖／路透）

▲波蘭總統杜達（Andrzej Duda）成疫情後首訪美國白宮的外國元首，並與川普在玫瑰園發表談話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普周三（24日）表示，他會把部分駐德美軍重新部署至波蘭，以及其他歐盟及美國據點。此舉意味川普長期對德國「欠繳」北約組織軍費的不滿，兌現成實際行動。波蘭總統也回應，不希望川普將美軍撤出歐洲。

綜合外電報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）24日與川普會面，成為2019新型冠狀病毒3月在美國爆發以來，第一位拜訪白宮的外國元首。川普會後發表聲明，指出波蘭是少數幾個在北約組織（NATO）的架構下，願意全力履行義務的國家之一，尤其是在貨幣政策上。

川普說波蘭方面向美國尋求美軍駐軍，「他們會為此付錢，他們會為轉調額外的軍隊的費用付錢，而我們可能會從德國移出部分到波蘭。」川普更放話，考慮從德國的2萬5000名美軍中，讓50％的兵力移師的波蘭，「我們會從德國大量裁減軍力」。

杜達此行到白宮玫瑰園（Rose Garden）與川普會面，被視作相當不正常的，因為波蘭總統選舉在本周日（28日）即將登場。而杜達本身就是個川普的狂熱支持者，他甚至發下誓言，為了要迎接美國駐軍，他要在國內打造一處全新的美軍基地，並命名為「川普堡壘」。若成真，世上又會多一座以川普命名的建築。

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