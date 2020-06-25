美國務卿：多國意識到中共監視危險　5G紛捨華為

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電

多國近來紛紛捨棄華為，美國國務卿蓬佩奧今天說，情勢發展開始對華為不利，因為各國企業政府意識到中共監視危險，因此改與可信賴設備商合作，協助他們發展安全5G網路建設。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明表示，隨著各地人民逐漸意識到中共監視危險，情勢開始轉而對中國電信設備巨擘華為不利，許多國家5G網路建設只允許可信賴廠商參與，華為與多國電信商合約因而紛紛破滅。

蓬佩奧舉例，繼捷克、波蘭、瑞典、愛沙尼亞、羅馬尼亞、丹麥與拉脫維亞等國後，希臘近期也捨棄華為，同意與瑞典電信設備商愛立信公司（Ericsson）合作，建構5G網路基礎設施。

在全球抵制華為聲浪升高之下，愛立信3月發新聞稿表示，已被希臘最大電信公司Cosmote選為發展5G無線接取網路（Radio Access Network, RAN）唯一設備商。丹麥最大電訊集團TDC去年3月也摒棄華為，宣布與愛立信合作構建5G網路基礎設施。

此外，蓬佩奧指出，部分全球最大電信商也開始成為「乾淨電商」（Clean Telcos），例如法國電信商Orange、印度信實資訊通信（Reliance Jio Infocomm）、澳洲電訊公司Telstra、南韓SK電訊（SK Telecom）與韓國電信（KT）、日本電信電話公司（NTT）及英國通訊公司O2。

不只如此，蓬佩奧說，由於加拿大絕大多數民意反對讓華為參與5G網路建設，當地3大電信公司數週前宣布，決定與愛立信、歐洲的諾基亞（Nokia）與韓國三星（Samsung）合作；不久的將來，德國O2（Telefonica Deutschland）與巴西電信商Vivo也不會再使用來自無法信賴廠商的設備。

蓬佩奧強調，支持建立安全5G網路的聲浪持續成長，隨著越來越多國家、企業與人民問他們最敏感資訊應該託付給誰，答案就越來越明顯：「不該（託付）給中共的監視措施。」