中印邊境最新「空拍照」曝光！　解放軍在拉達克建立新陣地

▲解放軍位於加勒萬河谷（Galwan Valley）的基地。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里24日專電

印媒引述消息人士依據衛星圖像和數據分析指出，中國解放軍從5月底以來在拉達克地區從事軍事活動，試圖在當地建立新的陣地與防線。

今日印度（India Today）今天引述沒有具名的消息人士說，從衛星圖像和數據顯示，中國解放軍從5月底以來開始在拉達克陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi）以東展開軍事活動，6月起在中印實際控制線（LAC）附近的中國軍營一帶發現了新的營地和車輛。

消息人士指出，拉達克附近有爭議的中國軍營是在2016年之前設立，但從衛星圖片分析發現，這個地區在6月開始出現新的營地和車輛軌跡。

▲高格拉（Gogra）北邊可看到解放軍的坦克與大砲。（圖／路透）

新德里電視台（NDTV）報導，衛星圖像顯示，在拉達克加萬谷（Galwan Valley）中印實際控制線兩側，都出現中國部隊沿著控制線上岩壁新建軍事掩體和住所，這些都是先前沒有的建築。

印度指控，這些掩體和建築是中印部隊15日在加萬谷第14巡邏點爆發暴力對峙的主要原因，這場衝突導致印度部隊20人死亡，中國40多人死傷。但中國軍方指控，衝突是因印度部隊人員越過實際控制線挑釁所致，且未公布傷亡人數。

The area referred here is a large Chinese camp in Galwan Valley,1.5 km into Indian side of the Line of Actual Control (LAC), shown as the red line. There is no Indian camp in the Galwan Valley, after India agreed on June 6 to de-militarise the valley to where the Galwan joins 7/n pic.twitter.com/IRXshsf30t — AJ Singh (@planet_lunatic) June 24, 2020

從印度陸軍總測量師職位退休的退役少將潘迪（Ramesh Padhi）告訴新德里電視台，根據衛星圖像顯示，中國解放軍在加萬谷第14巡邏點有明顯「入侵」跡象，並在中印實際控制線修築防禦陣地，重型車輛運動的痕跡明顯，顯示他們意圖長駐當地。

不過，發現中國在拉達克陶貝奧迪和德普桑（Depsang）等地採取軍事活動後，印度軍方5月下旬也在中印部隊2013年發生對峙的德普桑等地進行軍事活動。

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

同時，印度已完成一條長達6公里，從拉達克達布克（Darbuk）經施約克（Shyok）到陶貝奧迪的快速道路，連接駐紮陸軍第14軍團的列城（Lah），而雙方部隊最常發生摩擦的班公錯湖（Pangong Tso）與加萬谷，還有一座世界海拔最高、可降落C-130J運輸機的簡易機場，可在戰時快速進行軍事部署。

中印軍方22日在中印實際控制線中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行中將級軍團指揮官會議，會中達成部隊撤離中印實際控制線「摩擦地帶」，中印邊界事務協調與協商工作機制小組今天舉行會議，討論雙方撤離部隊、降低局勢緊張的細節。

Satellite images from earlier today help spot #China's PLA troop support positions mushrooming all over the #PangongTso lake area #IndiaChinaFaceOff pic.twitter.com/lyfG4aD0I8 — d-atis☠️ (@detresfa_) June 23, 2020

但中國是否願意拆除上述已構築好的陣地與防線，將考驗雙方能否解決從5月初迄今的邊境軍事對峙局勢。

印度外交部發表聲明說，中印邊界事務協調與協商工作機制小組第15次會議今天舉行，雙方討論邊境事態發展，特別是拉達克東部局勢。雙方代表團一致認為，按照雙方協定執行中印軍團指揮官6日會議達成從對峙點撤軍與降低對峙等級的共識，有助確保邊境和平與安寧，促進兩國更廣泛關係的發展。

印度外交部指出，雙方還同意繼續保持在外交與軍事層面的溝通，包括在中印邊界事務協調與協商工作機制架構下，和平解決現在局勢。