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美威脅對歐價值31億美元商品徵稅　歐盟回應：不必要的經濟損害

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▲▼美國政府宣佈，3月起對空中巴士加徵15%關稅。（圖／路透）

▲美歐因空中巴士及波音公司的爭議，延燒到歐洲輸美商品的關稅制裁。（圖／路透）

文／中央社布魯塞爾24日綜合外電報導

美國與歐洲聯盟（EU）因為飛機製造商波音公司和空中巴士而陷入爭執。美國威脅將對自歐洲進口的商品加徵懲罰性關稅，歐盟執行委員會今天對此表達憂心。

美國貿易代表署（USTR）昨晚釋出文件表示，由於歐洲給予空中巴士（Airbus）補貼引發公平性問題，美方考慮再對價值多達31億美元的歐洲商品加徵關稅。

這份文件列出來自法國、德國、西班牙、英國等國家的產品，作為可能加徵新關稅的對象。品項從橄欖到無咖啡因咖啡都有。

歐盟執委會（European Commission）發言人表示，美方提議的措施「非常具破壞性」，「這對大西洋兩岸的企業製造不確定性，並引發不必要的經濟損害」，「尤其企業現在正試圖對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）危機衍生的經濟困境。」

華府與歐盟連年為政府給予空中巴士補貼而爭執不休。2019年，世界貿易組織（WTO）准許美國對75億美元的歐洲商品加徵關稅。

歐盟也曾威脅要對波音祭出關稅，但歐洲聯盟貿易執行委員霍根（Phil Hogan）4月致函美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）時表示，他認為疫情是讓雙方緩和緊張關係的契機。

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