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「績效這麼差不羞恥嗎…」新光金獨董脫稿轟最美副董　吳東進三度制止直接關麥

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新光金副董事長李紀珠進入新光金後，屢屢爆出和吳欣盈不合。

圖文／鏡週刊

新光金上週五股東會上炮聲隆隆，小股東連番上陣質疑，包括新光人壽淨值比太低，每年都增資向股東討錢，新光金高層酬勞很高，總座懸缺超過2年，配息卻只有0.4元等議題被詰問，「績效這麼差，臉都不會紅，都不會羞恥嗎…」就連獨董都脫稿演出，逼得吳東進三度制止不成，只能關掉麥克風換人上台。

 

至於新光金董座人選也是峰迴路轉，市場一度傳出，新光金副董事長李紀珠將扶正上位，卻引爆家族不滿，獨董李勝彥更直接在4月底審核董監事名單的董事會上，對李紀珠開炮，羅列她頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等四大不適任理由，反對李紀珠當董事；李紀珠後來在臉書澄清非事實。

股東會當天，李勝彥就連上台報告審計委員會審查報告書，都不忘脫稿炮打李紀珠，吳東進當場三度制止他，「你（李勝彥）如果不想念，就請你先下來，我再給你一次機會…我現在把擴大機關掉，麥克風請拿開…」李勝彥後來和媒體說，李紀珠無法讓新光金永續發展，她是絆腳石，反對李紀珠續留新光金。

請繼續往下閱讀...

對李紀珠諸多不滿的李勝彥，還狀告李紀珠涉嫌違反《證交法》背信等。其實李勝彥對李紀珠早有不滿，先前調整李紀珠薪資結構時，就認為李紀珠已非總經理，不贊成調高她的薪資。

李勝彥也幫新光金大公主、新壽副總經理吳欣盈抱屈，他認為，比起李紀珠，更支持吳欣盈當接班人，李紀珠只有話術和華而不實的經歷，他一開始也對吳欣盈印象不好，後來發現吳欣盈的說法不無道理，又了解新光金，「兩人相比，我比較相信吳欣盈，李紀珠很會講話，但事後發現不是這麼回事。」

也因為李勝彥積極幫吳欣盈說話，被外界視為大公主人馬，也被認為他砲打李紀珠是為吳欣盈出氣，也被外界認為是新光雙姝鬥的後續戲碼。

其實，新光金三大家族成員的確也不贊成李紀珠接任董座，「一來Cynthia（吳欣盈）和李紀珠過往嫌隙仍在，二來李紀珠也無法擺平三大家族，她不可能勝任新光金董座位置，最後才由熟悉新光金業務的許澎重出江湖。」吳家親友說。


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