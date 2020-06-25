林榮錦背信案高檢署提上訴　台灣東洋：對三審判決有信心

▲台灣東洋。（圖／翻攝官網）

記者姚惠茹／台北報導

台灣高檢署針對二審高等法院判決林榮錦案無罪案提起上訴，台灣東洋（4105）發出聲明表示，未來將會配合檢察官提供具體相關事證，報請檢察官轉呈最高法院，期待最高法院能夠充分審酌，東洋對三審判決結果充滿信心與期待，相信公平正義必將到來。

東洋前董事長林榮錦將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項專利新藥製藥技術，無償授權給瑞士 Inopha AG公司，涉嫌掏空東洋30億元，結果2017年9月台北地院一審宣判林榮錦應執行有期徒刑10年，並沒收不法所得，今年5月底法官二審宣判，林榮錦無從確認東洋方面的損失，判決無罪。

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台灣東洋表示，林榮錦以安排空殼公司Inopha AG簽訂非法三方合約，並稱台灣東洋與J&J公司之合約僅為代工合約，無須經董事會同意，而實際東洋所簽訂的三方合約有簽約金、里程碑金、權利金等三金，絕非僅為代工合約性質，不過二審法院認定，藥品價值尚不成熟且價值未達千萬元。

台灣東洋指出，二審法院審理該案2年6個月，只開兩次審理庭，僅傳一個被告方面證人，該證人且為林榮錦晟德集團之顧問，而對於檢察官及台灣東洋聲請傳喚之證人，未能有機會陳述，希望最高法院能充分審酌相關事證，讓受傷害的東洋3萬餘股東，早日拿回應有的權益。

台灣東洋強調，由於本案嚴重損害台灣東洋權益與股東權益，更影響公司未來的發展甚鉅，因此台灣東洋殷切期待，最高法院能主持正義，公平審視所有具體證據，台灣東洋也相信司法正義終究會到來。

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