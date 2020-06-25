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振興三倍券綁對卡才划算！　8銀行大方加碼破千元回饋

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▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲銀行業力挺振興三倍券政策，陸續推出加碼回饋方案。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

信用卡綁定振興三倍券加碼方案逐步出爐，銀行祭出消費滿額回饋、新戶首刷禮、指定通路優惠等好康，其中有8家銀行回饋逾千元，建議民眾綁定前不妨多方比較，才能領到最高回饋金。

‧星展銀行
星展振興計畫最優加碼1,888元，其中全卡別新戶符合指定方式刷卡消費，可獲得588元刷卡金回饋，其次為核卡45天內累積刷卡滿3,000元，即可享500元刷卡金，另加上百貨、餐飲、3C、旅遊住宿等指定4大通路消費最高加碼500元，最高累計回饋1,888元。

請繼續往下閱讀...

‧渣打銀行
渣打銀行針對新戶推出消費滿3,000元，可獲得1,000元刷卡金，符合新戶首刷禮可以選擇500元刷卡金，最高回饋1,500元刷卡金。

‧滙豐銀行
滙豐卡友於8月31日前完成登錄綁定三倍券後，刷滿3,000元即可於次月帳單拿到政府回饋的2,000元入帳；若為「滙豐現金回饋御璽卡」、「滙豐旅人卡」的新卡友，最高可拿1,300元回饋。

‧兆豐銀行
兆豐銀行加碼「台灣Pay」振興券回饋方案，只要選擇「台灣Pay」，無論綁兆豐信用卡或兆豐金融卡，最高將可獲得3,300元回饋，除了原先公布的滿額禮300元、新戶禮100元、指定特店20%回饋最高600元及百萬汽車大抽獎外，這次再推出早鳥加碼300元方案，總計回饋金上看1,300元。

‧彰化銀行
彰銀也發布使用台灣Pay與信用卡綁定振興三倍券回饋，若使用台灣Pay的彰銀金融卡或者信用卡，刷滿3000元回饋300元；新戶首刷禮100元，此外還有早鳥加碼300元，合計回饋金就高達700元，如果加上台灣Pay店家回饋20%等折扣，等於總回饋金額高達1,300元。

‧台新銀行
台新銀行振興三倍券加碼方案，只要綁定台新信用卡刷滿3,000元，除了可拿到政府提供的2000元外，額外再享300元刷卡回饋，而前1萬名綁定者，首筆消費滿100元，再送100元，最多加碼回饋400元；此外，持卡人還可疊加台新所有信用卡的既有優惠。

至於新辦卡的民眾只要刷滿3,000元，除了政府提供的2,000元，額外還享有1,000元現金回饋，換句話說，刷3,000元可拿3,000元。

‧中信銀行
中信銀行力挺政府政策，將於今年7月1日起於中信銀行官網開放中信卡登錄綁定「振興三倍券」，還可提升消費回饋價值，如LINE Pay卡最高享LINE POINTS 15%回饋，以中油Pay加油最高回饋8.8%，於大江購物中心持中信卡單筆消費滿4,500元送900元商品禮券、回饋最高20%（限量200份），並加碼推出「政府送2,000元 中信送2,000台Switch」活動。

此外，今年7月1日至9月30日止，新戶申請中油聯名卡，首刷最高可享600元加油金回饋，新申辦My Way台幣數位帳戶並完成指定任務，另可再享500元現金回饋，合計回饋最高1,100元。

‧凱基銀行
凱基卡綁定振興三倍券，最高享1,100元刷卡金回饋，第一重是刷滿3,000元，加碼回饋300元刷卡金，第二重為綁定4大行動支付，每月最高回饋300元刷卡金，第三重為新戶辦卡最高回饋800元刷卡金，總計最高回饋1,100元。

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