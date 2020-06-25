威力彩連槓38期端午頭獎衝10億　今年最大獎靠「意境牌」終結

▲威力彩連槓38期，今晚頭獎上看10億元，想要抱走億元大獎的民眾，現在還有機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連續槓龜38期，連槓期數為第3屆以來第4高，今（25）日晚頭獎上看10億元，若有幸運兒一注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第10高，想要抱走億元大獎的民眾，現在還有機會。

受到威力彩頭獎持續連槓、獎金飆今年最高，民眾買彩券的意願也大幅增加，飛來發彩券行表示，今天是端午連假第一天，出現排隊人潮，買氣可望提高4至5成。

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飛來發彩券行指出，大多仍以包號的方式，將威力彩第二區01至08的號碼一次包下，以提高中獎機率，而民眾除了挑選自己喜歡的幸運號碼外，也有不少人用「意境牌」選號，將自己夢到的人事物，挑選出相對應的號碼，例如花代表32號、蛇代表14號等。

▲夢境號碼解析。（圖／飛來發彩券行提供）

彩迷最為關注哪些號碼最熱門？根據台灣彩券公司統計，自2008年以來，威力彩最熱門的中獎號碼是第一區最熱門的號碼是「24」，累計開出241次，再者是「04」，共開過226次，第三名是「03」，開過223次，至於「19」、「22」則以開出218次，並列第四。

至於最冷門的號碼則為「09」、「02」、「32」、「21」、「05」，各開過167、179、186、187、189次。統計也指出，第二區最常開出的獎號為「02」，共開過176次，而最不常開出的則為「08」，僅開出過154次。