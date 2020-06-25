　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／美國開放協同華為　5G時代即將來臨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

文／理周教育學苑．方鈞

Q：自中美貿易戰以來，美國以通訊安全為由打壓華為，除了禁止美國企業賣東西給華為外，更要求相關供應鏈廠商出貨華為必須報備，近日美國鬆綁，有意與華為合作，為何美國態度突然轉變，對台股有什麼影響？

A：5G特點就是實現高頻傳播，功耗遠低於4G，數據分析更為快速，更多智慧家居設備、穿戴計算設備、自動駕駛汽車、人工智能和其他尖端技術的未來，將帶來一系列新的無線產品。

為了佔領5G網路制定標準的先機，美國宣布修改華為禁令，允許美企在下一代5G網絡標準設置方面與華為合作，美國商務部長羅斯說：「美國不會放棄全球創新領導者的地位，商務部致力於通過鼓勵美國工業界業者，提倡美國技術並成為國際標準，來保護美國國家安全和對外政策利益。」

美國態度的改變，關鍵點是科技以「技術主導」，在這領域誰掌握更多的關鍵技術及專利，誰就有發言權，華為在5G方面大力研發擁有大量專利，為了避免被中國主導下一代網路時代規則，導致美國5G技術缺口威脅國力發展，因此選擇與華為合作在科技方面保持領先。

請繼續往下閱讀...

美國此舉引發市場熱烈討論，2019年美國商務部將中國華為列入「實體清單」，限制美企向華為出售商品和技術，由於禁令導致無法於手機中內建GMS，華為在全球銷售受到巨大打擊，不過這反而讓華為手機業績更強，在中國市佔率蒸蒸日上，可能因美國封殺，激起中國消費者愛國心，選擇購買華為手機，補足華為在國外市場的銷售。

在中美日益劇烈的輿論、科技、新冠肺炎疫情衝突中，美企可向華為用於分享制定5G技術，頗令人意外，美中共同制訂5G標準，加速5G發展，相關廠商可受惠。觀察市場對5G手機的態度，台積電為全球晶圓代工龍頭，一定是國際大廠搶攻5G商機必不可失的重要夥伴，因此台積電的營運也將受惠成長，聯發科作為手機晶片廠，隨市場加溫，加快5G建置速度，也將帶動相關手機出貨將逐季走高至年底，此外，穩懋也預估值相當，今年5G是各家廠商主要動能，未來股價值得關注！想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1035期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

ET快訊
岳庭13歲兒敗血症「邊哭邊吐血」生命跡象不穩　醫：狀況很不好
「2萬支iPhone 11」全燒光！　陸貨櫃車起火損失6億元
網罵台灣防疫超鬆散！　莊人祥笑回實際狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

孫正義退出阿里巴巴董事：我畢業了！會盡可能持有股票

理財周刊／美國開放協同華為　5G時代即將來臨

資產配置跟你想得不一樣　達人動了這手腳10年攢千萬

台大歷史博士鑽研投資　只靠ETF十年養出千萬財

中火爭議再起　經長王美花向中市府喊話：不要為難基層員工

謝金河：美國驅趕中資股　接下來可能回港上市的是這兩檔！

輪胎龍頭「人事令」經營權一夕變天？正新回應了

勞保局：天災停班日若想加、退保　利用線上服務就可報

財訊／中國沒賺錢台灣走下坡　誠品吳旻潔全通路計畫外界張大眼睛看

財訊／預言經濟復甦「部分V」　辜朝明：美國認錯，台灣地位大提升

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

孫正義退出阿里巴巴董事：我畢業了！會盡可能持有股票

理財周刊／美國開放協同華為　5G時代即將來臨

資產配置跟你想得不一樣　達人動了這手腳10年攢千萬

台大歷史博士鑽研投資　只靠ETF十年養出千萬財

中火爭議再起　經長王美花向中市府喊話：不要為難基層員工

謝金河：美國驅趕中資股　接下來可能回港上市的是這兩檔！

輪胎龍頭「人事令」經營權一夕變天？正新回應了

勞保局：天災停班日若想加、退保　利用線上服務就可報

財訊／中國沒賺錢台灣走下坡　誠品吳旻潔全通路計畫外界張大眼睛看

財訊／預言經濟復甦「部分V」　辜朝明：美國認錯，台灣地位大提升

報告揭北京鎖定開發中國家記者　提供免費出遊…壓下負面消息

國小獎狀「立委照片」篇幅大過學生　網傻眼：以為是競選文宣

端午連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下一秒被婆婆「霸氣舉動」征服

貨櫃屋賞夜景、數星星！特搜台中咖啡廳　三角森林玻璃屋超浪漫

桃園男凌晨喧嘩遇警盤查　謊報身分被戳破警查出是毒品通緝犯

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲還咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

謝金燕「姐姐款」蕾絲口罩要來了　中衛生產完成最快7月開賣

南鯤鯓代天府　首度舉辦端午取午時水防疫消災祈福法會

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

財經熱門新聞

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

獨董槓最美副董有心機　新光宮鬥劇又一章

即／美股跌勢擴大　道瓊跌500點

連槓38期！威力彩端午頭獎衝10億

謝金河：錢太多，襲向便宜的資產

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你搶賺美元、日圓、人民幣

Olympus宣佈：退出數位相機市場

日月光吳田玉：員工健康與免疫力才是最重要

24歲月入10萬！拚5年入主北市宅

0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

3倍券綁對卡才划算！8銀行加碼破千元

無薪假破3萬人！　超過半數為製造業

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

影／生技股群起飆漲　財經專家把脈投資策略

更多熱門

相關新聞

工研院攜手夏普結合大甲媽祖遶境　打造首個8K＋5G應用典範

工研院攜手夏普結合大甲媽祖遶境　打造首個8K＋5G應用典範

5G生活新應用來了！工研院攜手中華電信、夏普從即日起至28日在台北大甲媽祖遶境體驗館，以5G技術重現世界三大宗教盛事之一的「大甲媽祖遶境」現場實境，充分展現5G「高頻寬」、「低延遲」技術特質，實現5G＋360度VR虛擬實境異地體驗，以及首創5G+8K實景再現。

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

遠傳：7/3宣布5G資費

遠傳：7/3宣布5G資費

中華電5G資費曝光！最低599元就可享受5G

中華電5G資費曝光！最低599元就可享受5G

愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

關鍵字：

理財周刊5G

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面