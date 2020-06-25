理財周刊／美國開放協同華為　5G時代即將來臨

文／理周教育學苑．方鈞

Q：自中美貿易戰以來，美國以通訊安全為由打壓華為，除了禁止美國企業賣東西給華為外，更要求相關供應鏈廠商出貨華為必須報備，近日美國鬆綁，有意與華為合作，為何美國態度突然轉變，對台股有什麼影響？

A：5G特點就是實現高頻傳播，功耗遠低於4G，數據分析更為快速，更多智慧家居設備、穿戴計算設備、自動駕駛汽車、人工智能和其他尖端技術的未來，將帶來一系列新的無線產品。

為了佔領5G網路制定標準的先機，美國宣布修改華為禁令，允許美企在下一代5G網絡標準設置方面與華為合作，美國商務部長羅斯說：「美國不會放棄全球創新領導者的地位，商務部致力於通過鼓勵美國工業界業者，提倡美國技術並成為國際標準，來保護美國國家安全和對外政策利益。」

美國態度的改變，關鍵點是科技以「技術主導」，在這領域誰掌握更多的關鍵技術及專利，誰就有發言權，華為在5G方面大力研發擁有大量專利，為了避免被中國主導下一代網路時代規則，導致美國5G技術缺口威脅國力發展，因此選擇與華為合作在科技方面保持領先。

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美國此舉引發市場熱烈討論，2019年美國商務部將中國華為列入「實體清單」，限制美企向華為出售商品和技術，由於禁令導致無法於手機中內建GMS，華為在全球銷售受到巨大打擊，不過這反而讓華為手機業績更強，在中國市佔率蒸蒸日上，可能因美國封殺，激起中國消費者愛國心，選擇購買華為手機，補足華為在國外市場的銷售。

在中美日益劇烈的輿論、科技、新冠肺炎疫情衝突中，美企可向華為用於分享制定5G技術，頗令人意外，美中共同制訂5G標準，加速5G發展，相關廠商可受惠。觀察市場對5G手機的態度，台積電為全球晶圓代工龍頭，一定是國際大廠搶攻5G商機必不可失的重要夥伴，因此台積電的營運也將受惠成長，聯發科作為手機晶片廠，隨市場加溫，加快5G建置速度，也將帶動相關手機出貨將逐季走高至年底，此外，穩懋也預估值相當，今年5G是各家廠商主要動能，未來股價值得關注！想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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