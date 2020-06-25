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理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑．方鈞

Q：隨著各國降息及量化寬鬆政策，熱錢持續湧入台灣，自五月底以來，台幣強勢走升，台幣升值原因為何？對於產業會有什麼影響？未來央行會抑制台幣繼續升值嗎？美元可以趁低點開始買進嗎？

A：疫情影響下，台幣對美元升值幅度稱冠全亞洲，台灣是出口導向的經濟型態，台幣在極短時間內迅速升值，會對台灣出口產業帶來影響，尤其國內GDP主要依靠半導體產業，台幣升值對其營收成長及獲利產生負面影響，將成為國際競爭的沉重負荷。

外匯市場變動劇烈，美國降息實施QE，促使美元指數持續走弱，雖有經濟學者預測美國長期財政赤字，會引起美元暴跌，但目前來看發生機率較低，綜觀全球，沒有一個國家的貨幣短期間能取代美元，各國經濟雖陸續解封，但新冠肺炎可能再度席捲而來，因此美元超越黃金成為全球主要避險貨幣。

請繼續往下閱讀...

但美元走弱，台幣漲勢強盛，創兩年新高，今年累積漲幅1.35%，也迫使央行出手阻升。雖然央行及時出手，但台幣長期走勢應觀察兩大面向，第一是外資對台股是否仍持續買入，第二點是央行決議不降息，但全球持續降息，間接促升台幣，預估台幣八月前仍強勢。

理論上降息有助抑制匯率升值、減少熱錢匯入誘因，央行會議重點是由於台灣疫情控制穩定，經濟數據雖呈現下滑，但物價回穩並無通縮疑慮，後續再觀察國內外市場變化，目前基準利率是1.125%。儘管央行樂觀看待景氣，但全球央行仍持續QE，央行降息壓力不減，本次不降息，也是為了保有未來更大操作空間。總而言之，在各國貨幣寬鬆政策下，台灣已經很難獨善其身，台幣未來升值機會大，要換美元的投資朋友可能需要再耐心等待。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1035期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

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