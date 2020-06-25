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理財周刊／黃金看多零接觸　遠端商機持續發威

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

上周中芯國際在港股市場上漲18％，6月19日盤中創下2005年以來新高。自5月8日筆者介紹中芯國際14奈米N+1將在年底進入大量生產，股價從17.04港元漲到23.45港元，累積37.61％漲幅，從美股下市回歸滬深股市科創板籌資200億元人民幣，從受理到過會，中芯國際僅用時19天，展現的是註冊制下科創板對高科技指標性企業乃至美股中概股回歸的大力支持。這是美中貿易戰，進入到科技戰所延伸的金融戰，中芯國際作為示範企業，自然有著只能成功不能失敗的壓力。

高科技股鮭魚返鄉 滬深股市補漲

此外，晶圓代工是個高資本支出的產業，技術越先進，所投入的設廠金額就越多，僅在上海建設12吋的14奈米SN1工廠投資金額就超過120億美元，因此，中芯國際計畫在科創板融資不超過二百億元並不算多，戰略上的意義比較重要，因為中芯國際回Ａ神速，暗示著將來在美國掛牌的高科技股也將展開鮭魚返鄉的趨勢，為落後國際股市11年漲幅的滬深股市展開補漲行情。

請繼續往下閱讀...

上證新制 新增科創50指數

係金ㄟ，讀者您沒看錯，先別哈哈大笑，這次真的不一樣！為什麼呢？因為直接改交易制度，6月19日盤後上海交易所公布了上證指數的修訂方法，剔除虧損的ST股、延長新股納入時限、科創板公司入列。

需要解釋的部分是延長新股納入時限的樣本調整制度，例如中芯國際這種大型股剛上市掛牌日很有可能因為籌碼散出而開高走低，打壓了指數，未來上市後日均總市值排名在前十名的股票，修正為上市滿三個月後計入指數，其他股票上市滿一年後計入指數。哈哈！這是不是明擺著人為操控？當然，為了避免過度失真，所以新增了科創50指數。

眾所周知的是，科創板的註冊制是2018年習近平在首屆進口博覽會上脫口而出的新制，講白了，又是個只許成功不能失敗的制度。換言之，也就是科創板的股票如果上市掛牌後跌破發行價，讓投資人賠錢，這樣習近平就被打臉，所以市場謠傳科創板如果「破發」，進入橫盤打底，就是醞釀第二波掛牌蜜月行情。

真的是這樣嗎？目前科創板共112支股票，有二度蜜月行情創新高的個股共45支，例如：南微醫學、佰仁醫療、天奈科技、嘉元科技、財富趨勢、安恒信息、心脈醫療、三友醫療、方邦股份、中微公司、金山辦公、美迪西、華特氣體、寶蘭德、樂鑫科技、聯瑞新財、海爾生物、瀾起科技、華熙生物、博瑞醫藥、卓易信息、虹軟科技、安集科技、嘉必優、祥生醫療、芯源微、建龍微納、鴻泉物聯、滬硅產業、八億時空、成都先導、長陽科技、清溢光電、致遠互聯、邁得醫療、普元信息、普門科技、傳音控股、有方科技、山石網科、晶豐明源、熱景生物、碩世生物、奧福環保、特寶生物等，四成的概率，累積漲幅都是翻倍，以棒球打擊率來說，四成的長打者，就可以進入到名人堂了，所以此時推出科創50指數，可以說是很聰明的策略。

撇開新制後的上證指數不管漲不漲，新創的科創50指數在將來投信發行被動式基金的建倉下，上漲的概率應該比下跌的概率來得高，更何況明年的七月是中共的大日子，劇本都已經準備好了，就等中芯國際掛牌。

檢視科創50成分股沒有出現二度蜜月創新高的個股，計有：鉑力特、微芯生物、久日新材、卓越新能、柏楚電子、安博通、西部超導、三達膜、晶晨股份、航天宏圖、天宜上佳、瀚川智能、交控科技、新光光電、福光股份、中國通號、光峰科技、杭可科技、容百科技、天淮科技、睿創微納、華興源創等22支股票處在相對低位橫盤震盪，將來在被動式基金建立基本倉位的搶籌碼情況下，參考上證50指數與台股上櫃指數的經驗，指數最容易在剛成立之後的第一波炒作行情中挑戰新高，未來台灣股市如果也發行科創50 ETF的話，可以參考看看。

零利率 高失業率 大環境有利黃金長線多頭

在聯準會宣示零利率到2022年後，COMEX黃金重新擺出多頭排列的架式，隨時有挑戰新高的機會，看起來大環境的確是對黃金有利。美國連續申請失業金人數頻創新高，截至6月6日當周續請失業金人數微減2054.4萬人，差於預期1985萬人。

由於COVID-19疫情並沒有隨著天熱而降溫，初請失業金人數連續第13周保持在100萬人以上，不妙的是，下降的曲線開始趨緩，意思是百萬失業人口可能是新常態。

特別是最近因種族歧視而鬧示威活動，更讓部分州的新冠病毒確診人數攀升，6月19日WHO表示全球確診人數創新高，憂心疫情二次爆發的可能，於是就算7月3日公布6月美國非農新增就業人數依舊沒列入無薪假人口，恐怕美國失業率還是會繼續攀高，這點提供了黃金投資人以長線保護短線的信心。

病毒突變傳染力增強 疫苗和藥品效果打折

關於疫情，市場的耐心是等待疫苗，而各國政府想趕在入冬之前準備好疫苗，避免民眾恐慌，這可以理解，不過越來越多的證據顯示，大家還是要有長期抗戰的心理準備。

南華早報6月18日報導，武漢大學中南醫院的Wang Xinhuan和美國德州大學蓋文斯頓分校科學家，研究武漢醫療照護人員和當地綜合醫院員工的樣本，科學家估計2.3萬份樣本中，至少四分之一的人可能在某一階段染疫。

但是到了四月，只有四％的樣本出現抗體。他們的結論是，人類或許永遠沒辦法對新冠肺炎免疫。原因是根據他們的研究顯示，抗體會在一個月內消失。換言之，具有保護力的疫苗確實可能推出，但人類感染新冠肺炎後產生的抗體，可能只能延續二至三個月，到時候多次接種可能是必要的手段。

不過最麻煩的是，新冠病毒已突變，傳染力恐怕增強，如果病毒繼續突變，研發中的疫苗和藥品，效果可能大打折扣，也就是新冠病毒流感化，到時候就算有疫苗，也不知道要打哪一型的疫苗才是對症下藥。

疫情持續嚴峻 考驗投資市場耐心

所以從上述的最新資料推測，入冬之後，隨著部分人士接受疫苗接種，但疫情持續嚴峻，甚至出入境隔離14天的管制持續，屆時，投資市場的耐心差不多就磨光了。

換言之，台股的多頭必須搶在入冬之前，挑戰12197前高點，錯過了恐怕大環境會對多頭不利，因為長時間出入境不方便的情況下，物流不暢所造成的成本增加，畢竟是一種負擔，更不用說，類似像北京突然爆發二次感染所採取的半封城的代價。幾乎可以確定的是，遠距離教學辦公、電商與快遞，會是這波疫情下的贏家。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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