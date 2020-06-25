　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／低基期產業　剛從谷底復甦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

汽車零組件族群壓抑已久，當疫情改變使用大眾運輸的習慣，自用車需求增加，相關低幾期個股籌碼經長期沉澱，有機會自谷底翻升。

文／馮泉富

台股加權指數自6月11日的長黑之後就陷入膠著，截至6月19日止未再進一步下跌，也沒有任何突破。美股S&P500走勢也雷同，唯獨代表科技股的NASDAQ期貨指數相對強勢，隨時有創高的可能，不過，若剔除尖牙股，走勢就沒這麼亮麗了。

全球股市不缺資金　短暫回調有利後市

請繼續往下閱讀...

現階段市場資金的追價力道趨緩，主因在於實體經濟修復的速度跟不上股市腳步，資金的風險偏好降低也屬正常。觀察美國的經濟現況，眾所周知，消費占美國GDP的比重高達七成，而零售銷售更是占了消費中的四成，因此，零售銷售數據可以判斷美國整體消費輪廓。根據美國商務部公布的五月零售銷售額為4860億美元，較四月回升17.7％，比路透調查分析師預期的8％相比多出一倍以上。

然而，五月零售額與疫情爆發前的二月零售額5270億美元相比仍有一段距離，且比去年同期相比依舊下滑6.1％，是否能完全修復，仍需謹慎觀察。再觀察月增率大幅上揚的細項，各類零售品項當中，先前受到疫情重創的服飾與家具需求都在解封後強力反彈。例如，五月服飾零售額較四月成長將約188％，但與去年同期相比仍下滑63.4％；家具銷售月增89.7％，但與去年同期相比仍下滑21.5％。

另一方面，欲期待消費擴張，又得觀察就業概況，根據商務部數據，截至6月13日止的當周，初領失業救濟人數雖降至約150.8萬人，但連續請領失業救濟金的人數為2054.4萬人，仍舊是一個龐大的數字，顯然，待業人數下降的速度太慢，這將是經濟修復過程的一大隱憂。

面對股市回調 需時間與耐心

誠如上週舉的例子，基本面猶如主人，股價猶如活潑的狗。當狗跑得太前面，大概率會有兩種動作，一是停下來望著等主人，二是回頭跑向主人，這就是全球股市目前的狀態。手上握有聯邦公開市場委員會(FOMC)投票權的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)日前表示，疫情引起的經濟危機可能已在四月觸底，不過，美國經濟雖可能已度過最糟的時期，但實際數據仍遠遜於疫情爆發前的水準，如果要恢復疫情之前的水準，可能需要一或兩年時間。

景氣恢復的過程需要一些時間，投資人在等待的過程必須有耐心但不必悲觀。聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在國會做證時表示，Fed絕對會動用所有可用的政策工具，以減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，且6月15日已宣布將擴大次級市場企業信用機制(SMCCF)，除了購買ETF外，還將購買個別公司的企業債，最高可收購2500億美元的企業債，購買標的將鎖定五年內的美國企業債，購買美國個別公司發行的企業債，主要目的以確保美企在疫情期間借貸無虞。

另一方面，從市場心理的角度而言，同一事件如果短期內再發生，基於全球已作事先防範準備，其利空效應將快速淡化，不易造成恐慌。

針對疫情捲土重來的擔憂，摩根士丹利(Morgan Stanley)經濟學家陳德儀(Deyi Tan)認為，就算爆發第二波疫情，對經濟衝擊不會像先前那般嚴重，且全球決策者已更了解因應之道，情況將會快速獲得控制，第二波疫情不會導致全球經濟或亞洲經濟陷入二次衰退。

財政刺激將接棒貨幣寬鬆

在全球一輪貨幣寬鬆政策之後，目前陸續再以各項財政刺激政策接棒，意圖強力拉抬經濟。美國方面，民主黨提出1.5兆美元基建法案，由眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)主導此一大型法案，預計趕在7月4日國會休會前表決通過。此名為「前瞻法案(Moving Forward Act)」，主要是興建或改善道路、橋樑、碼頭、潔淨能源、學校與其他長久以來遭忽視的基礎建設，創造龐大的就業機會。

規畫的基建重點項目包括投入三千億美元用於改善與新建道路與橋樑；一千億美元用於房建；一千億美元用於網路建設；250億美元用於潔淨飲用水；250億美元用在美國郵政服務等。

歐洲方面，歐央為了讓銀行有高度意願支持企業維穩營運，祭出大量的變相補貼，銀行只要符合維持放款予企業等條件，向ECB借款利率最低可達負1.0％，代表銀行向ECB借款再貸放給企業，還可獲得額外貼補。ECB主要目的在確保銀行能持續提供貸款，以避免企業因這場歷史性衰退而陷入資金困境。

剛結束貨幣決策會議的英國，決定擴大購債規模，增加一千億英鎊(約1250億美元)額度，累計達7450億英鎊，加碼刺激遭防疫封鎖措施拖累的英國經濟。全球再經過新一輪強心針的刺激之後，自然增加了景氣復甦之可期待性。

如前所述，包括台股在內的全球股市雖有短暫回調的可能，但在資金的持續挹注之下也沒有崩跌疑慮。因此，指數大概率會呈現區間震盪整理，交易結構則為個股表現，族群輪漲。

在策略上可分為兩個方向，一是關注法人買超的個股，進行逢低布局，短線應對；二是針對產業基期夠低，正從谷底逐步復甦的產業，利用大盤回測時，分批布局。

例如中國汽車產業，連續衰退近三年之後，開始脫離谷底，逐步復甦，相關零組件族群，有否極泰來的機會。例如胡連(6279)，在中國大陸南京及東莞、東南亞於越南均設立工廠及銷售團隊，目前已是汽機車業專業連接器製造廠，主要產品包括高速沖壓端子、複合式沖壓端子、雷射點焊端子、射出成型護套件、橡膠/矽膠件、PVC 護套件、電動車接插件、繼電器-保險絲盒等。

胡連自1977年成立以來就沒虧過錢，已創下連續42年獲利紀錄，經營階層長期浸淫在金屬沖壓製造，投資設立自動化生產線不手軟，因此產品的精確度優於其他廠商，使得客戶黏著度相當高。

胡連最大銷售地區為中國大陸市場，佔2019年營收65％，客戶以中國自主品牌車廠為主，包括吉利佔總營收12％、長安占6％、長城占4％、比亞迪占三％等；台灣、越南市場比重分別為11％、4％，其他亞洲市場占9％，另外美洲佔9％、歐洲占2％。

法人估胡連今年賺5.13元 明年賺6.97元年 增三成五

雖然中國大陸2020年前三月銷售量年衰退四成，但四月中國大陸車市銷售207萬輛，年增率4.5％，且在車商、零組件業者庫存皆低的現象相當明顯，中國官方已祭出刺激車市買氣政策下，中國大陸車市最差時期已過，逐步復甦可期。

法人預估胡連(6279)2020年合併營收38.22億元，年增率0.8％，EPS預估為5.13元，年增7.4％；2021年在客戶端滲透率提升，加上新產品效益挹注，預估EPS為6.97元，年增35.8％，目前本益比不高，值得追蹤。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1035期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
辣媳端午睡覺被婆婆叫醒…火大想翻臉　下秒見「厚厚一疊」被征服
「英國海龜」爆台灣防疫超鬆散　同機女乘客打臉曝真相：亂講話！
發現20年前遺囑！樂天前會長「指定次子繼承」…長子崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

理財周刊／黃金看多零接觸　遠端商機持續發威

中火遭罰200萬並勒令停工　台電：保護員工免於恐懼將請求國賠

理財周刊／低基期產業　剛從谷底復甦

iPhone豆腐頭充電器走入歷史？　傳全新快充組將下放所有機款

孫正義退出阿里巴巴董事：我畢業了！會盡可能持有股票

理財周刊／美國開放協同華為　5G時代即將來臨

資產配置跟你想得不一樣　達人動了這手腳10年攢千萬

台大歷史博士鑽研投資　只靠ETF十年養出千萬財

中火爭議再起　經長王美花向中市府喊話：不要為難基層員工

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

《我的婆婆》抓包超渣大伯劈腿　黃姵嘉衝進隔壁包廂大罵：太沒良心了！！

理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

理財周刊／黃金看多零接觸　遠端商機持續發威

中火遭罰200萬並勒令停工　台電：保護員工免於恐懼將請求國賠

理財周刊／低基期產業　剛從谷底復甦

iPhone豆腐頭充電器走入歷史？　傳全新快充組將下放所有機款

孫正義退出阿里巴巴董事：我畢業了！會盡可能持有股票

理財周刊／美國開放協同華為　5G時代即將來臨

資產配置跟你想得不一樣　達人動了這手腳10年攢千萬

台大歷史博士鑽研投資　只靠ETF十年養出千萬財

中火爭議再起　經長王美花向中市府喊話：不要為難基層員工

德國支付巨頭Wirecard申請破產！619億財務漏洞「市值蒸發90％」股票暫停交易

感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨超癢」...結果出爐嚇傻了

盧秀燕轟台電違法開機！ 環保署要中市府「勿過度政治操作不可自拔」

抗新冠！逾1萬名醫事、社工「取消出國」　衛福部已核准逾7千萬補助

中職／古林睿煬要上一軍了！　下周台南主場本季初登板

理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

時速突破300km/h！90年代前期霸主KAWASAKI「ZZ-R1100」

散步叫不動！爸媽拍打基肉催促「肥肚狂抖」　網笑：好像一塊愛玉

愛河袋屍案凶嫌地下室曝光！　肢解老翁僅花37分鐘…以前賣過黑輪

空拍機直擊！大白鯊游向衝浪客身邊　「調查」獵物等待下手

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

財經熱門新聞

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

獨董槓最美副董有心機　新光宮鬥劇又一章

即／美股跌勢擴大　道瓊跌500點

連槓38期！威力彩端午頭獎衝10億

謝金河：錢太多，襲向便宜的資產

3倍券綁對卡才划算！8銀行加碼破千元

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你搶賺美元、日圓、人民幣

Olympus宣佈：退出數位相機市場

24歲月入10萬！拚5年入主北市宅

日月光吳田玉：員工健康與免疫力才是最重要

0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

無薪假破3萬人！　超過半數為製造業

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

孫正義退出阿里巴巴董事：我畢業了

更多熱門

相關新聞

美國開放協同華為　5G時代即將來臨

美國開放協同華為　5G時代即將來臨

美國企業賣東西給華為外，更要求相關供應鏈廠商出貨華為必須報備，近日美國鬆綁，有意與華為合作，為何美國態度突然轉變，對台股有什麼影響？

億萬富翁企管顧問團隊　圓小資族的夢

億萬富翁企管顧問團隊　圓小資族的夢

理財周刊／蓬楊談崩　美中較勁

理財周刊／蓬楊談崩　美中較勁

促參立法20年啟動修法　促參2.0起飛

促參立法20年啟動修法　促參2.0起飛

景氣不明　美元貶值趨勢升高

景氣不明　美元貶值趨勢升高

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面