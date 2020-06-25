理財周刊／億萬富翁企管顧問團隊　圓小資族成家積富的夢

沒自備款不敢買屋，讓億萬房產集團教你，怎麼零元買房，即便是小資族也能輕鬆入手，不僅一戶甚至兩戶以上，晉身有殼一族，打造富足人生。

文／林宗憲 陳宜均

有錢人的思維，真的和你『很不一樣』！」美國總統唐納川普（Donald John Trump），從政前叱吒房地產業界，素有「美國地產大王」之稱，曾破產兩次、負債高達14億美元，卻能東山再起，更創造出3.6億美元的年收入，淨資產高達100億美元。

2014年，本刊曾專訪億萬房產集團總經理呂原富，與川普有著相似的傳奇人生，歷經兩次破產，初次負債一千萬元，二度破產負債竟高達一億元，然而，置之死地而後生，找到財富快速累積及倍增的投資方法，善加利用自身優勢及周邊資源，成立房產仲介公司，當時，僅憑藉著十幾人的經營團隊快速翻身。

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六年過去，本刊再度追蹤，如今，億萬房產集團員工人數倍增，成長至三百多人，每月辦36場免費教學講座，會員數約四千人，目前逾一千七百位會員名下已有投資物件，集團月營收自七百萬成長至三千萬，成長幅度328％，年營收3.6億元，公司跟著桃園房地產蓬勃發展，規模早已不可同日而語。

打破迷思 買房成家真不難

做為集團的火車頭，呂原富率領旗下講師、店長等菁英團隊，帶領公司飛快成長，套句台灣諺語：「江湖一點訣，說破不值錢」。通常有錢人都很怕讓別人知道自己賺錢的方法，害怕成功模式被其他人複製，但呂原富卻很不一樣，如今身家上億的他，不僅愛與人分享，更想幫助只能靠死薪水度日，攢了一輩子的錢，卻也買不起房地產的年輕人。

事實上，在華人社會始終傳承著「有土斯有財」的觀念，房地產投資令財富翻倍的繁榮盛世更為人津津樂道，但近年台灣的高房價及低薪資水平，讓多數年輕人往往只能停留在「想」的階段，連自住都有問題，更遑論靠房地產投資！

不過，年僅四十四歲的呂原富，鎖定桃園藝文特區，目前名下房產逾六十間，旗下講師及學員，平均年齡層不高，一個個手中不僅皆握有房產，一間以上的更為數不少，讓人好奇他們是如何辦到？

原來，過去當過房仲的呂原富，比一般人有更多的機會，經手有錢人的房地產，才發現有錢人是怎麼透過銀行端，找到用錢賺錢的方法，多年經歷知悉相關作業手續，打造創業平台，一路走來從無到有，從破產到成功翻身。

以自身經驗為例，呂原富指出，很多人有著一定要存到一百萬自備款才能買房的迷思，卻不知道其實只要善加利用自身條件，透過銀行申請房屋貸款加上信貸，就能用錢賺錢，輕鬆創造「零元購屋」奇蹟，相同模式一次次驗證成功，如今只要複製經驗，就有機會晉身有殼一族，讓財富短時間倍增。

把握最後一次機會 想發捷運財門開快上車

2018年10月，桃園捷運綠線GC02標工程動工，預估第一階段將於2026年完工通車；第二階段航空城延伸部分，預計於2028年完工，呂原富眼光獨到，早鎖定桃園藝文特區購入房地產，未來仍持續看好捷運沿線建案鍍金，房價有機會先行展開慶祝行情。

「六年前，若有幸看到報導並大膽跟上投資腳步的人，現在資產早已不知道翻了幾倍！」呂原富指出，全台目前僅雙北、高雄都已具備捷運，當時捷運周邊房價跟著水漲船高，台中也因捷運即將通車，周邊房價早已暴漲兩倍，現在進場為時已晚。

既然上次沒跟到，這次把握最後一次能發「捷運財」的機會，呂原富再次提醒，別等到存到頭期款，才想規劃買房，屆時房價早就漲完，沒有獲利空間。他大膽預估，桃園將複製新莊副都心房價走勢，現在進場，待捷運通車，桃園地區房價至少仍有五〇％的漲幅空間。

至於該如何以低自備款，甚至零自備款購屋？呂原富表示，房價過高的雙北地區信貸繳起來很高，負擔會很重，較難操作；南部的房價雖然便宜，但獲利空間則較為有限，這也是他為何僅看好並鎖定桃園地區的原因。

他以五百萬物件為例，只要有基本固定薪資收入的條件，向銀行申請85％房貸，剩下的15％申請信貸，就能達到「零元購屋」目標。再用高於現有利率1.8％、30年期試算，每月給付6400元的利息，加上11250元的本利攤還計算，若能租出每月就有一萬二的租金進帳，總計每月僅需付出的成本為5650元，對現有起薪三萬元的年輕人來說，買房的壓力及負擔較想像中輕很多。

幫助年輕人買房 協助有錢人資產管理

市面上投資金融商品眾多，股票市場有漲有跌，曾進出股票、期貨兩次都鎩羽而歸，不但賠光本金還一身負債，幸好，靠著熟悉的房地產致富，呂原富指出，「不知道如何利用自身優勢，善用周邊資源」，是造成貧富落差其中一個很嚴重的問題。

「我要教會的是沒有錢的人如何買房投資」，他說，「想著靠辛苦工作，變身成為有錢人的機會不大」，唯有學習如何投資房地產，理解以錢滾錢其中訣竅，無論是當包租公或是藉此強迫自己儲蓄，才有致富的可能性。

不僅幫助年輕人買房，同時協助有錢人妥善管理名下資產，呂原富不斷強調「知道、瞭解」的重要性，舉自己曾幫助過，某個學員的經典案例。一位年近四字頭的女生，月收近八萬，名下已有兩戶繳清貸款的房子，看似生活應可無虞，甚至能過上不錯的日子，但卻不知如何運用手邊資產，反倒欠下一百多萬卡債，每月光是繳交循環利息，就快被壓得喘不過氣來。

當時，她找上呂原富提出解決方案，現在這位女學員不但還掉百萬卡債，並利用原有的兩間房產向銀行增貸，將成功貸出來的錢，多購置三間房產收租，成功幫助客戶從泥淖解脫，呂原富還記得當時這位女學員感動到眼淚都要掉下來。

有錢人vs.窮人思維 改變觀念、找對平台

2016年為抑制炒房，政府祭出房地合一稅，令不少房地產投資客為之卻步，房地產還有投資可能？面對外界疑問，呂原富提出不同看法，傾向正面思考認為，以持有兩年以上房地合一稅的適用稅率為20％為例，賺一百萬繳交20萬的稅金，80萬還是賺進口袋，與其想著把錢繳出去，倒不如思考，是拿錢讓政府替我蓋捷運，建設周邊使其居住環境變得更好更優質，並同時拉高房價。有錢人的思維與窮人想法的微妙差距，由此思維便已高下立判。

目前呂原富手上平均約有五十至六十間房子，其中有三分之二短期持有、買來賣掉；三分之一則做長期投資。他提醒，想要跨入房地產說難不難，說簡單也不簡單，沒有人引導絕非想像中容易。想造福更多人，億萬房產集團每月開辦免費的分享會，期望能藉由授課教導，改變投資狹隘的觀念。

呂原富表示，自己當過房仲、代銷，知道好的房子都被大仲介商抓在手裡，新手進場，對於沒配合過、非第一線的投資客，房仲通常不會將好的物件報給你知，因此新手很難挑到適合的投資商品，銀行的條件也隨時間不斷改變，有人一輩子只買一間房，不容易抓到要點。

找對平台事半功倍，億萬房產集團旗下擁有的完整服務團隊，包括貸款部、客服部、租屋部及工務部等，平均每月經手上百間房子的淬煉，以最貼近市場趨勢及走向，提供買低、貸高、代租、代管、售出、裝潢、節稅等七大項目服務，省去繁複手續，就能讓新手買房不再像無頭蒼蠅、掉入陷阱。

從一個人到帶領一群人築夢 複製成功非凡致富

呂原富現旗下有十六家公司，正準備出版第四本書籍，他說，「我是企業家，希望能幫助所有客戶，以會員數一萬人為目標前進，幫助自備款不足的人提早完成買屋的夢想；幫助有錢人買到心目中的房子；幫助所有客戶投資房地產致富。」

想完成目標，呂原富持續培養優秀店長、講師，接下來透過四位分別來自不同領域的店長、講師分享自身故事。懷抱著歌手夢，年僅29歲的宋子聰副理，現名下已有三家房產；從不學無術到迷途知返的呂玟德店長，已是團隊中的銷售高手，年收千萬；另外，金融業轉戰房地產業的周吉元顧問，見到呂原富賠了一億卻還能談笑風生，踏入房地產投資領域，讓他看見不一樣的世界；最後，從軍人、房仲進到億萬團隊擔任首席顧問的簡華緯，皆是複製相同成功模式，從零開始創造驚人財富奇蹟的最佳實證！



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宋子聰副理

三萬月薪 29歲輕鬆坐擁三房



億萬房產集團宋子聰副理過去懷抱著明星夢，曾參與「華人星光大道」的選秀節目卻沒能晉級，當完兵後，北上工作賣了兩年衣服，月薪三萬，面對房租加上生活開銷，收入與支出幾乎打平，根本存不到錢，想要買房更恍如天方夜譚，因緣際會下接觸到億萬房產集團，經過訓練，短短時間內，現年僅29歲的他，名下已坐擁三房，一個轉念開啟了他不同的人生階段。

與不少人相同，早期只要工作有錢就拿去買房，物換星移幾十年過去，商圈移轉、基礎建設、交通等，台北市包含東區、市政府等地的房價跟著暴漲，持有者的資產也跟著翻倍，宋子聰家族早期在迪化街購置的房地產同樣也有點獲利，這是宋子聰對於「原來透過房地產能獲利」的第一印象。

不同的人生舞台 找對方法 就能發光發熱

他猶然記得，當時剛當完兵二十五、六歲的年紀，想要買房卻沒有資金，透過網路廣告認識億萬房產集團，從此踏入房地產的職場，說自己很幸運，於投資這條路上有貴人相助，呂總及簡顧問的教導，利用自己本身的條件，透過增貸，從一開始的兩小房，到今年初購入人生的第三間房產。

「現在有點獲利，我才敢跟家人分享」，一身西裝筆挺，帶點雅痞風格的宋子聰笑說，「過去家人很擔心我的工作、擔心我每天吃泡麵、擔心我很晚回家」，不想讓父母過分擔心，他經常選擇報喜不報憂，感受到他在職場上成功的喜悅，宋子聰說，現在他很常跟家人分享工作中的照片，過去的他很不善於表達，現在卻能在臺上侃侃而談，與其他人分享並教導，如何以低自備款、零自備款買房的流程。

他說，過去賣衣服，要瞭解衣服材料、質料，改賣房子商品不同，一切從頭開始學習，從呂總及簡顧問身上學到最多專業的數據分析判斷，培養條件，提升買房子的能力值，導正過去買房需要存一輩子錢的錯誤觀念，善加利用自身條件，從銀行端增加貸款空間，達到獲利點，增加投報率。

在房地產從零開始，宋子聰說自己從呂總身上學到很多，尤其是對夢想的執著，如何達到使命，先持有再到獲利，慢慢的現在的他，從歌唱轉為房地產投資，享受不同的人生舞台，期望能以自身的經驗，用專業引導九〇後的年輕人買房。



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呂玟德店長

浪子回頭 誠懇態度 創千萬年薪



身高一八五、擁有模特兒身材，億萬房產集團呂玟德店長(小寶)，原熱愛運動打籃球，一心想成為職籃球員，然而，一次韌帶受傷讓他放棄籃球員的夢想，幫忙父親回收廠工作，年輕氣盛愛玩愛把妹，飆車、打架樣樣來，這位人人眼中的不良少年，年僅32歲、國中學歷，原本字都看不太懂的他歷經蛻變，如今，成為億萬房產集團年收千萬的銷售高手。

「父親一直希望我能好好工作，家裡有間回收廠成為我的後盾，為了鞭策我能獨立成長，父親毅然將回收廠關掉」，小寶說，第一次遇到呂總心還沒定下來，當初覺得房地產投資領域賺錢很容易，早上賺錢，晚上依舊到處玩樂，後來想去外面開開眼界離開公司，轉戰其他房仲。

傳授房產投資觀念 幫助更多人解決問題

小寶愧疚的說，當初因為愛玩闖了很多禍，母親為了清償自己在外欠下的大筆債務，賣掉持有的成衣廠股份，沒多加責怪的母親，只盼望小寶能走回正途。繞了一圈，他重新思索人生的後半段，不僅是要賺錢、耍帥、把妹，而是希望幫助更多需要幫助的人，2018年，以不同心態回到億萬房產集團重新開始。

如今，當上主管、店長，小寶感激地說，呂總就像是他的再生父母，不以學歷論英雄，很願意給年輕人機會。回到公司，小寶去年帶領起四十人團隊，改變心態、分享，並非抱持著一心只想要賺錢，而是從「幫助人」的角度作為出發點，反而讓他比起同年紀的年輕人，賺進更多財富，年僅32歲的他，現在月薪平均百萬起跳，年收入更高達千萬。

小寶說，試著去深入瞭解房地產市場投資，就能輕鬆買賣房子，還能解決家庭問題。他提到，曾有位老父親找上他幫忙，表示孩子長年住在國外，不成材又有吸毒問題，雖希望兒子能回到台灣，但兒子卻一心只覬覦老父親將房產賣掉領取現金。瞭解問題後，小寶建議他至法院申請，並告訴兒子若他再如此，就將這些錢捐贈公益團體。小寶說，雖然利用些許手段，警惕兒子回台孝順，即便是半強迫行為，但能讓屆齡七、八十歲的老父親，人生最後一哩路上，與孩子開心相處，讓他覺得比賺更多的錢更開心。

最後，小寶特別感謝父親、太太及呂總，他說，太太給他力量，呂總耐心教導，時時刻刻給他方向，並栽培他成為講師，期望能複製呂總的投資想法，幫助更多人買房並解決財務問題。



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周吉元顧問

金融圈轉戰房地產 看到不一樣的機會



億萬房產集團投資顧問周吉元，先後任職於元大、凱基為證券營業員，曾獲得期權冠軍，在金融圈有著穩定豐厚收入，呂原富是他的大客戶之一，雙方熟識已久，2011年，見到呂總在期貨市場上慘賠一億元，卻還能若無其事、談笑風生，令他產生房地產業真有那麼好賺的疑問！

與家人及當時的上司討論，幾經掙扎，決定放棄金融業工作轉戰房地產，如今，運用在金融業累積多年的經驗，幾年來，成為房地產的講師、教練，用專業分析將風險降到最低，幫助學員成家立業、解決房地產各種疑難雜症的問題。

與系統性風險抗衡 桃園房價逐步走揚

事實上，周吉元在加入億萬房產集團之前，擔任營業員之前，也接觸過房地產業，說自己從小就喜歡賺錢，認為當業務能賺到較多的錢，做起房地產代銷，以新屋及預售屋為主力，與一般房仲不同，周吉元指出，代銷需要進行市場調查及區域分析等，多年練功，歷經代銷與金融業的淬煉，讓他如今能從不同面向，為理財型的客戶做出精準判斷。

周吉元指出，結婚後，沒辦法繼續每天得耗費一、二十個小時的業務工作，為找到工作與家庭生活的平衡，進入朝九晚五的金融產業，因而與呂總結識，見到呂總在期貨市場輸掉一億，仍不以為意，於是，決定放棄穩定金融業工作，進到億萬房產集團一探究竟。

周吉元比較股票市場及房地產的差異，他點出，若以較為穩定的高殖利率股作為投資標的，雖每年有固定的配股配息，在賺價差的過程中缺乏「被動收入」。但房地產則不同，若能搭上國家、地方等重大建設，房價就有機會大幅度增值，或者，也能選擇以出租方式，創造每月被動收入。

在股票市場見過大風大浪，深諳市場上金融商品只要面臨系統性風險，容易受到大幅度波動，以新冠肺炎為例，股市自逾一萬兩千點下殺至八千點，投資人投入的資本瞬間減少三、四成，更慘遭腰斬、歸零甚至負債，但房地產受到的影響較小，並且保值。

以桃園地區為例，在捷運的推波助瀾下，房價近十年來逐步墊高，他分析，今年過年後金融市場大幅度波動，股市投資人恐虧損收場。反觀桃園房地產，不受影響，套用技術分析觀察，當地房價歷經箱型整理，有機會突破平台走揚，若能把握六至八年後桃園捷運通車前進場，相信將有機會為自己打造資產翻倍的契機。



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簡華緯首席顧問

軍人→房仲→講師 人生進階三部曲



父親在他七歲時罹癌過世，留下六、七百萬的醫療費用，家中三個小孩全靠母親一手拉拔，想幫忙緩解家中經濟，億萬房產集團首席顧問簡華緯大學畢業，於兵役期間考上軍職，退伍後進入哥哥的網路公司任職，29歲，不想再領死薪水，他選擇轉換跑道當房仲，2007年，正好遇上新莊副都心房價從一字頭飆漲至四字頭，八年漲三倍，見證不動產奇蹟，如今，看好桃園藝文特區複製新莊副都心模式，展開凌厲走勢。

「上班是利用勞力、時間與金錢的等價交換，沒有辦法創造數倍以上的收入」，簡華緯說，這也是他轉戰房仲原因之一。不過在前三個月菜鳥時期業績掛蛋，也讓他有過自我懷疑，第四個月他決定改變作法，設定目標，每日加班至凌晨一、兩點，付出努力與執行力，當月順利成交三戶。

桃園複製新莊走勢 成交量年年攀升、後市可期

保持初衷、帶著同樣的決心，從房仲業務成為房地產投資顧問，簡華緯表示，很感謝億萬房產集團帶給他的強大的平台、後盾及豐沛的資源，讓原本熟悉的行銷業務彷彿開了外掛，用「一套時間、一種說法，面對多組客戶行銷，並成交好幾戶」，回憶起過去的行銷會議，學習如何公眾演講，散發個人魅力達到銷售目標，從公司學習很多。

善用自身專業給出最適解決辦法，簡華緯指出，某次，有對五十來歲的姊妹找上他，年近半百的兩人，每月總收入約六萬完，但每月要給付父親四萬元的療養院費用，負擔壓力很大，因此想賣房籌措這筆費用。

瞭解問題後，簡華緯指出，若賣掉房子進帳約五百萬元，頂多能撐十年，若十年後父親依然健在，兩人收入只會更少不會增加，屆時問題更大！於是他給出建議，善用原有房產進行增貸，多出資金當作買房自備款，兩三年後賣掉的價差不僅足夠支付療養院費用，並能同時保有房產。

簡華緯指出，見證新莊副都心從一字頭、二字頭到四字頭，隨著建設逐步到位、人口移入，2014年，新莊房產進入高點，同業競爭、客戶比價，市場生態被破壞，當地房地產已缺乏更多的誘因，變得難以操作。找到下一個新莊，簡華緯認為，中壢、桃園，有機會複製相同走勢。

不過，中壢地區2015年機場捷運線完工，捷運議題已經發酵，海華特區從每坪十萬漲至二十幾萬，飆漲一倍；反觀桃園地區持續發展，五、六百萬，兩至三房這類低單價、低總價的組合產品，每月成交量不斷攀升，桃園房市未來可期。

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