　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

財訊／預言經濟復甦「部分V」　辜朝明：美國認錯，台灣地位大提升

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／郭庭昱

武漢肺炎疫情已延燒半年，全球超過850萬人確診，除了重創全球經濟，國際政治風險也因此升溫。美國和中國之間的角力從經濟大戰，延伸到疫情問責，加上4個月後的美國總統大選，都是國際政經發展的重要變數。

稱台灣為國家　台美斷交後第一次

多年來深入研究美中變局的日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，對此前所未見的變局，帶來他的最新觀點，以下是專訪內容：

請繼續往下閱讀...

問：一年以來，美中之間發生許多事件，包括貿易、科技、經濟、政治，武漢肺炎疫情後更加緊張，你怎麼分析美中關係的變化？

答：美中議題我已關注多年，其實在美國，對中國的立場一直有二派：親中派、反中派，所有的政策決定，都是這兩派平衡下的結果。

1978年鄧小平主導中國改革開放，一直到十年前，美國的中國政策都是親中派占上風。他們相信，中國富裕之後，市場會愈來愈開放，並走向民主之路。相對的，反中派則認為親中派瘋了，共產黨的獨裁者不可信任。

2001年，在美國親中派主導下，中國終於加入WTO（世界貿易組織），市場逐漸開放。在胡溫主政時期，你可以和任何人、隨時談論大部分的議題。直到習近平上任，情況有了戲劇性的轉變，新聞自由受限，人權律師入獄，中國軍隊在南海、台灣、釣魚台海域挑釁，現在又與印度發生邊境衝突。

美國很快察覺情況不妙，白宮在5月發表一份《美國對中華人民共和國的戰略方針》（United States Strategic Approach to The People's Republic of China），報告一開頭就承認政策方向錯誤，這是幾十年來首見的認錯，格外令人重視。而美國對中國的政策轉向，我已在去年演講指出，正在進行中。

實際上，這份白宮報告是延續2019年6月美國國防部的《印太戰略報告》，那份報告寫到美國如何與區域民主國家加強夥伴關係時，將台灣列為「國家」，這是美國自1979年與台灣斷交後，第一次將台灣稱為國家，這回答了你的問題，美中關係出現巨大改變。

美國大選難料　拜登親中立場已轉變

問：美國對中國戰略轉向後，我們應該注意什麼？

答：白宮承認過去的中國政策是在「理想主義」的基礎上，對中國路線有不切實際的幻想，現實上，中國並未朝向民主前進，就連開放社會、開放市場也沒有實際進度。白宮報告中有段話非常重要，「為了保護美國利益，我們不怕麻煩，寧可忍受雙邊關係出現更大的摩擦」，講明了美國的因應之道。 …(本文節自財訊610期，詳全文)

延伸閱讀：

索貝克：香港被關門 外資出走只會更加速 

美台關係40年大轉折 「親中方向」時代終結

ET快訊
中火2號機重啟　盧秀燕重罰200萬怒批：台電不該知法犯法！
劉品言答應男友求婚卻分手！　淚崩「吃飯一直滑手機」
車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

財訊／中國沒賺錢台灣走下坡　誠品吳旻潔全通路計畫外界張大眼睛看

財訊／預言經濟復甦「部分V」　辜朝明：美國認錯，台灣地位大提升

振興三倍券綁對卡才划算！　8銀行大方加碼破千元回饋

連假首日台電總座揪全民出門去　拚經濟少在家裡吹冷氣

林榮錦背信案高檢署提上訴　台灣東洋：對三審判決有信心

「績效這麼差不羞恥嗎…」新光金獨董脫稿轟最美副董　吳東進三度制止直接關麥

中火2號機點火遭地方開罰　台電：依法提出行政救濟

威力彩連槓38期端午頭獎衝10億　今年最大獎靠「意境牌」終結

先探／謝金河：錢太多，襲向便宜的資產

先探／資金熱浪台股發燙

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

財訊／中國沒賺錢台灣走下坡　誠品吳旻潔全通路計畫外界張大眼睛看

財訊／預言經濟復甦「部分V」　辜朝明：美國認錯，台灣地位大提升

振興三倍券綁對卡才划算！　8銀行大方加碼破千元回饋

連假首日台電總座揪全民出門去　拚經濟少在家裡吹冷氣

林榮錦背信案高檢署提上訴　台灣東洋：對三審判決有信心

「績效這麼差不羞恥嗎…」新光金獨董脫稿轟最美副董　吳東進三度制止直接關麥

中火2號機點火遭地方開罰　台電：依法提出行政救濟

威力彩連槓38期端午頭獎衝10億　今年最大獎靠「意境牌」終結

先探／謝金河：錢太多，襲向便宜的資產

先探／資金熱浪台股發燙

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

中火2號機重啟　盧秀燕重罰200萬怒批：台電不該知法犯法！

坦尚尼亞礦工挖到2塊「超巨大稀有寶石」　售出秒成億萬富翁！

女孩溺水「連一拉一全跳了」　7同學詭譎搶下水…40分鐘剩8浮屍漂上岸！

下港v.s頂港！「超強分析南北粽大比拚」　文史作家曹銘宗：為油飯抱屈

海上飄黃色塑膠袋！鏡頭一拉...嚇見「翻肚龜屍」　志工：可憐的孩子

菜刀狠剁5塊！愛河兇手「保生大帝」前棄屍…2屍袋漂100m停廟前　40hrs破案

吳益政帶職參選挨批怒嗆「立法就辭」　蔡其昌：不要再把責任推給立法院

響尾蛇、藍鳥、老虎　均傳球員、職員新冠檢測呈陽性

北台新案市場「動起來」　熱銷前3區竟有它！買盤主力又有台北人

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

財經熱門新聞

中華電信5G難吃到飽　原因曝光！

獨董槓最美副董有心機　新光宮鬥劇又一章

即／美股跌勢擴大　道瓊跌500點

連槓38期！威力彩端午頭獎衝10億

謝金河：錢太多，襲向便宜的資產

日月光吳田玉：員工健康與免疫力才是最重要

Olympus宣佈：退出數位相機市場

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你搶賺美元、日圓、人民幣

0056成分股換血報明牌　唯二金融股可下手？

24歲月入10萬！拚5年入主北市宅

無薪假破3萬人！　超過半數為製造業

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

影／生技股群起飆漲　財經專家把脈投資策略

理性與激情並進　生醫股出頭天

更多熱門

相關新聞

華為、海康上榜！美國防部列「解放軍關係企業名單」

華為、海康上榜！美國防部列「解放軍關係企業名單」

路透社24日揭露，川普政府已經列出一份由解放軍所有，或是控制的中企名單，其中包括這2年成為焦點的通訊設備廠華為，還有監視錄影設備供應商海康威視。該名單的建立，為美國對中新一輪的制裁提供根據。

美國務卿：多國意識到中共監視危險　5G紛捨華為

美國務卿：多國意識到中共監視危險　5G紛捨華為

解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

解開王美花扶正經濟部長的關鍵密碼

荷蘭駐台代表紀維德　過客變台客

荷蘭駐台代表紀維德　過客變台客

大陸擬填海桂山島供港建屋　曾是「工人極樂聖地」

大陸擬填海桂山島供港建屋　曾是「工人極樂聖地」

關鍵字：

財訊雙週刊辜朝明香港美中關係華為經濟趨勢財訊論壇低通膨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

照片值45000　他看開罰理由傻眼

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面