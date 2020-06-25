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先探／謝金河：錢太多，襲向便宜的資產

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（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

今年肺炎疫情貫穿大半年，鎖住全球經濟流動，急墜陰影無所遁形，但是全球股市卻紛紛出現瘋狗大浪般的巨大行情，包括Nasdaq指數直衝萬點，費城半導體指數站上二○三五，頻創歷史新高，大家熟悉的Apple、微軟、FB、Amazon、Nelflix、Nvidia、Tesla都創下歷史最高價。

我的好朋友陳忠瑞先生在他的專欄中寫道：歷史上重大危機下「現金為王」的神主牌，如今已被「現金為惡」所取代，持有現金等於是等著被稀釋、貶值宰割的重大風險，現金為惡時代降臨，吞噬現金族的購買力，成為名副其實的坐吃山空及另類的悲慘世界，市場變幻無常已脫離舊有的思維，投資的敵人永遠是自己……。

陳忠瑞先生從「現金為王」到「現金為惡」，這當中的變化轉折，詮釋得很好，而這也是我們面對未來資金巨浪應該要有的新思維。這次疫情襲來，各國大印鈔票，使得資金回溢，且利率在未來三年內會保持在極低的低檔，這樣的資金行情，台股更能強烈感受得到，這可從櫃買指數漲幅大於加權指數，加權指數又大於摩台指看出端倪，尤其是這次櫃買指數從三月的一○二．二七直衝到一六○．五一，大漲五八．二四，漲幅超過五六％，一點也不比Nasdaq或費城半導體遜色，而櫃買指數大漲又來自疫情下的防疫、疫苗、快篩試劑等族群的大漲。

請繼續往下閱讀...

激情過後面對基本面考驗

像是恆大從十五．四漲到二一六元，足足大漲十三倍，敏成從十三．三四漲到三三六元，創下不到半年大漲二十四倍的傳奇。這次核酸檢測的普生從五．七一元直接漲到一九七元，一下子大漲三三．五倍。過去十年從未配過股息的瑞基從兩年前的十五．七五元衝到四三五元，也令人嘆為觀止！抓到這波疫情帶來的巨大機會，生技股發動了一波繼基亞、浩鼎以來最大的漲勢。

不過沒有永遠只漲不跌的股市，最近衝很快的美股，道瓊指數已從二七五八○．二一，最低一度回挫到二四八四三，很多在疫情重創的航空股、郵輪股等在大反彈之後，已紛紛拉回，像波音一度衝高到二三四．二美元，又一度下殺到一六六美元，這是股價激情後仍必須面對基本面的考驗，台灣股市即將面對端午節的長假，此時正是投資人思考台股下一步怎麼走的機會。

二○二○年上半年即將走入歷史，今年全球流動停滯，實體經濟的危機四伏，所有經濟預測都很悲觀，但是全球股市在資金大浪推升下紛紛出現罕見的大漲行情，不過正如同科斯托蘭尼的「老人與狗」，狗來回走四圈，最後仍然會回到老人身邊，這個時候漲幅很大的生技防疫股，大家必須留意技術面與基本面的變化。

我記得當年華園飯店炒到四○二元，蔡紹華把華園股票全賣了，因為華園市值將近三○○億元，賣掉一家華園，可以再開十家飯店，這個時候股價炒得太過頭，會有重大風險，當年台鳳也是這樣收場的。這次防疫股也堪稱是百年一遇，像快篩試劑的普生一九八四年設立，一路走來都很辛苦，到去年底，每股淨值剩下一．八元，林宗慶先生早年從交通銀行出來，創立佳錄科技，他經營普生二十六年，如今遇上大機遇，市值直逼百億，不知他會不會心動？恆大漲到二一六元，市值一八四億元，也許大股東把股票賣了，可以再開十家相同的公司，這是股價大漲後，大家必須回神的風險，最近很多大漲幅的生技股慢慢在醞釀形成頭部型態，創新高的除了合一、中天已愈來愈少，此時風險正逐漸增加。

資產紡織股變火紅

資金行情來了，會形同洪水猛獸般，聰明的錢會不斷尋找出路，這個時候資金尋找的標的會蔓延，形成一個族群性，像是上周，除了生技股外，最火紅的是有資產的紡織股，例如大家很少聽過的南緯一下子從六．○三元拉升到三七．四五元，三個月漲了五．二倍。昶和從八．○三拉升到十九元，過去股價很少超過十元的弘裕從七．四三漲到二二．四元，如興從七．四八漲到十六．一五元，利華也從八．五六漲到十五．七元，連股本龐大的台南紡織也都從七．二元漲到十四．一五元，資金大浪好像溢到紡織股來了。

這些紡織股十年寒窗無人問，籌碼歸宿相對乾淨，一旦錢來了，不管業績好不好，股價拔腿就跑，當然股價大漲的背後要有題材當後盾，像南緯宣布要將台南廠轉列投資性不動產待價而沽。從資金的脈動來看，今年生技防疫股是貫穿大半年最火紅的族群，但股價大漲幾十倍，再大的利多都發酵了，而且，必須等待基本面來考驗。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2097期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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