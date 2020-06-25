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先探／資金熱浪台股發燙

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（圖／先探投資週刊 提供）

資金行情一發不可收拾，在內資強勢主導下，由科技股與生技股領軍，櫃買指數已領先過高，投資、投機行情在盤面上持續發燒。

文／黃俊超

美國股市反彈後震盪，四大指數中以Nasdaq突破萬點最為強勢，ＮＢＩ生技指數也創下新高，而台股在熱錢持續驅動下，加權指數依舊穩步向上，櫃買指數更是進入一夫當關、萬夫莫敵境界，盤面以生技與高價股為領頭羊，尤其具有題材、籌碼優勢個股，評價調升人氣搶搶滾，而績優股表現則維持中規中矩。

在歐央刺激方案追上美國聯準會後，聯準會除表示零利率將維持到二○二二年外，啟動中小企業貸款計畫，透過金融機構提供六○○○億美元貸款，且擴大公司債收購途徑，購入個別公司債，又傳出川普政府正研擬規模一兆美元的基建方案，熱錢有如滔滔江水，連綿不絕，更如黃河氾濫，一發不可收拾。

請繼續往下閱讀...

熱錢沸騰 喜見五千金

台灣央行六月中召開理監事會議，決議重貼現率維持在歷史低點的一．一二五％，總裁楊金龍表示，上季疫情嚴峻降息一碼，如今國內經濟走出谷底，因此先停止一下。且縱然預測下半年經濟成長可望優於上半年，不過下修全年經濟成長率至一．五二％，主要驅動成長來源為貢獻一．二六個百分點的內需。

新台幣近期相對強勢創逾兩年來新高，楊金龍表示，有三大原因，一是台灣經濟成長率不錯；二是前五個月出口仍維持正成長；三是外匯供給比較多，不過七、八月為除權息旺季，也有季節性因素，外資會將股利股息匯出，屆時新台幣匯率應該會反應比較合理的價位，央行秉持維護市場秩序，力求穩定匯率。

台灣防疫表現表現可圈可點，搭配政府紓困措施與央行預防性降息超前部署成效顯現，並推出振興三倍券與國旅補助，楊金龍也預期第二季將會是谷底，且將有機會與全球經濟脫鉤，出現「Nike型」復甦，此外，也重申央行將不會實施負利率，因為包含日本與歐元區的實施成效來看，負利率「弊大於利」。

台股近期表現相當強勢，加權指數最高來到一一七七一點，目前仍維持在所有均線之上，且外資已見回補，尤其留意二○日均量能逾一九○○億元，頗有量價齊揚氣勢，而更強勢的是櫃買指數，破底穿頭、已是突破近年來高點，在生技股與電子高價股的帶動下，二○日均量攀高至五六○億元。

縱然外資在台股不斷賣超，不過新台幣近期升值來到二九．五二八元兌一美元，相對之下，將有利進口商與資產股，其中資產股還有台商回流等實質需求推升，已開始進行處分、都更、活化的公司，股價就容易有表現的機會，此次最強勢的是士紙與南緯，另外可留意低價且具資產的紡織股。

許多年未見到內資強勢主導盤面，外資前五個月賣超逾六五○○億元過後，自六月開始陸續回補台股，盤面不僅百元以上個股越來越多，更具代表性的是五千金，包含股王大立光、矽力ＫＹ、祥碩、信驊與譜瑞ＫＹ，投資與投機力道並存，資金行情持續堆積。

聯發科獲外資力挺

五千金除了大立光之外，皆隸屬ＩＣ設計族群，一代拳王聯發科，股價也再次突破五○○元。受惠各國陸續解封恢復生產，品牌大廠為了下半年終端採購，加碼買進聯發科與高通手機SOC晶片、數據機晶片、ＲＦ晶片等，且也延伸到供應鏈，如中華精測、雍智科技、旺矽等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2097期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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