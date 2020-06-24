南台灣讀書…日女學生「驗出陽性」爆本土傳染疑雲！ICU醫曝：三種可能

記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日才剛宣布，台灣連續73天本土0確診病例，傍晚卻又緊急加開記者會，公布日本出現一例女留學生的個案驗出陽性反應，感染源可能在台灣，為本土0確診增添疑雲。ICU醫生陳志金分析，可能性有三種，且期盼答案就是第一種「偽陽性」，靜待疾管署向日方查證。

陳志金發文分析，日本女留學生返國被檢驗陽性，可能性有三種，第一就是「偽陽性」；第二，在台灣被入境人士傳染；第三，在台灣被本土人士傳染。他希望最後答案是「偽陽性」，並呼籲大家不必恐慌，靜待疾管署進一步向日方查證。

另外，陳志金也提出疑問，「日本為何對台灣入境的無症狀者進行檢驗？」還是可能日本政府對入境者一律進行檢驗？

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▲日本對所有入境旅客進行核酸檢驗，一女留學生驗出陽性反應。（圖／達志影像／美聯社、翻攝日本厚生勞動省）

日本厚生勞動省22日公布3名境外移入的確診個案，其中1女從台灣飛抵成田機場。指揮官陳時中表示，經與日方密切聯繫，確認個案為日籍20多歲女性，2月底時自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，20日搭機返國時，入境採檢檢出新冠病毒陽性反應，她沒有出現症狀，被安排住進防疫旅館隔離。

指揮中心指出，因女學生在台生活、活動範圍算單純，經確認縣市別後應該會報告，不會發布細胞簡訊。另外，莊人祥表示，日本入境檢疫是對「所有入境旅客」都做PCR核酸採檢，此個案沒有症狀，指揮中心已聯絡要求提供檢驗結果，目的是要看PCR中的Ct值，釐清是否有「假陽性」，但為了安全起見，125名居家隔離對象，將會全數進行採檢，25日將公布部分檢驗結果。

疫調顯示，女學生在台期間沒有參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查校外活動軌跡以匡列其他可能接觸者；另針對機場接觸地勤、櫃檯及接待人員4人，持續進行自主健康管理14天。

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▼日女驗出陽性爆本土傳染疑雲！ICU醫曝：三種可能。（圖／指揮中心、翻攝「ICU醫生陳志金」臉書）

