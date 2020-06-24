619億現金消失！德國支付巨頭Wirecard執行長被捕　股價暴跌87%！

▲德國支付處理巨頭Wirecard消失21億美金 股價下跌87%。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

德國支付巨頭Wirecard疑似陷入假帳危機，負責審核財報的安永會計師事務所（EY）無法在其資產負債表中確認21億美元（折合新台幣619億元）的現金是否存在，股價也因為相關醜聞在幾天內暴跌87%。Wirecard公司奧地利籍的CEO布勞恩（Markus Braun）已經在德國被捕。無獨有偶的是，安永會計師事務所的另一個客戶中國「瑞幸咖啡」也因為爆出疑似財務造假，收到美國那斯達克的下市通知。

根據CNN報導，慕尼黑檢察官證實，布勞恩因涉嫌透過虛假交易誇大公司的資產和銷售額，欺騙客戶與投資人而被捕，相關的罪行可能還有其他共犯參與。

檢察官說，布勞恩於當地時間22日被交保，保釋金為500萬歐元（折合新台幣1.66億元）。

Wirecard成立於1999年，曾經被認為是歐洲最有前途的科技公司之一，主要業務是替消費者與企業處理付款程序，並提供銷售數據的分析服務，該公司在全球26個國家/地區擁有近6,000名員工。

▲Wirecard公司奧地利籍的CEO布勞恩（Markus Braun）。（圖／路透）



Wirecard在CEO布勞恩的帶領下迅速成長，2018年收入超過20億歐元（折合新台幣640億）是2013年的4倍多，2018年9月股價創下歷史新高，每股超過190歐元，Wirecard甚至取代了德國商業銀行 （CRZBF）在德國的30強公司列表中，當時，當時的市值超過240億歐元（折合新台幣7900億）。

《金融時報》（Financial Times）在2019年就報導Wirecard在新加坡進行了一系列可疑的交易，包括利用「往返交易」（round-tripping）手法，涉嫌「竄改帳目」及「洗錢」。

2019年10月《金融時報》的報導又暗示，Wirecard誇大在杜拜與愛爾蘭的利潤和銷後額。

布勞恩在上周已經決定辭職，並且在致員工和股東的空開信表示，「資本市場對我管理了18年的公司充滿了信心，現在已經被深深的動搖，我尊重CEO必須承擔所有業務交易責任的這一項事實。」

►夏日想要清爽一點，快買神水