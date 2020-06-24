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84年老牌「被智慧手機打爆」　Olympus宣佈退出相機市場

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▲▼奧林巴斯（Olympus）宣布退出相機市場。（資料照／路透）

▲Olympus宣布退出相機市場。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

日本老牌相機品牌奧林巴斯（Olympus）24日宣布，將出售已有84年歷史的相機事業部門，正式退出數位相機市場，未來將專注在核心的醫療器材領域。

根據日經新聞報導，奧林巴斯自1936年開始製造相機，憑藉Olympus Pen等系列產品，以經成為日本最受消費者認可的相機品牌之一。不過，近年來智慧型手機的發展導致數位相機產品銷量下滑，獲利情況嚴峻。

請繼續往下閱讀...

奧林巴斯24日宣布，已經簽署一項諒解備忘錄，將旗下映像部門和部分股權轉讓給由私募基金公司日本工業伙伴（Japan Industrial Partners，JIP），雙方目標是在9月30日前達成交易條件，並爭取在今年年底前完成交易。

奧林巴斯表示，受相機銷量下滑影響，公司曾試圖透過調整生產結構，專注於高附加價值的可換鏡頭產品來改善其成本結構，儘管已經盡了最大女力，但截至2020年3月，映像業務部門已經連續3個會計年度出現經營虧損。

截至2020年3月，過去12個月內映像部門收入僅436億日圓，相比去年同期下降10％，營業虧損達104億日圓。另外，截至3月底，映像業務過去一年營收僅佔集團不足6％，遠遠不及奧林巴斯的內視鏡和手術設備等醫療系統業務。

日本工業伙伴為瑞穗證券與其他公司於2002年成立，過去主要交易案包括2014年以2570億日圓的價碼收購索尼旗下個人電腦部門VAIO，以及與美國私募股權公司KKR合作收購日立電子設備業務。奧林巴斯表示，「JIP在支持實現增長潛力業務方面有良好紀錄。」

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