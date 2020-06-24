泰國邊界開放！　7月1日起「特定外國人」可入境

▲觀光客參觀曼谷大皇宮。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷24日專電

泰國政府將開放邊界，研擬在7月1日起開放特定外國人可入境，包括技術人員和專家、和泰國人結婚或是具有永久居留權的外國人、教育人員和學生、醫療旅客等。

泰國從3月26日起進入緊急狀態後，禁止一般外國旅客入境泰國，只有外交官、國際運輸業者和擁有工作證的外國人能進入泰國。泰國今天連續第30天沒有2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土疫情，準備緩步開放邊境。

泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）今天宣布，7月1日起，具有特殊專長的 外國技術人員和專家、和泰國人結婚或是具有永久居留 權的外國人、外國教育人員和學生可以入境，不過他們 入境後必須隔離14天。

此外，只要泰國的醫療機構或醫院遵循政府的安全 規範，醫療旅客7月1日也可以入境，但入境後須直接進 入醫療機構，可以接待醫療旅客的城市或府包括曼谷、普吉、合艾、清邁和清萊。

而在泰國有生意的商人和投資者只要願意接受14天 隔離，今天就可以入境泰國。

根據泰國政府估計，有意入境的醫療遊客約3萬人 ，其餘的商人、投資者、技術人員、專家、和泰國人結 婚、教育人員和學生等約有2萬人。

塔維辛表示，這個政策內容將送到29日的疫情指揮 中心會議做最後確認。

泰國政府也正在考慮讓進行短期商務交流或是參加商務會議的商務客入境泰國，這些人不需要隔離，只是須準備好醫療保險，且入境前後都要進行檢測，但這仍 需要進一步討論。

此外，泰國政府研擬8月1日開放在安全旅行圈（Travel Bubble）計畫中的外國旅客入境泰國，但他們入境後只能待在一個固定的住宿地點，不能任意在泰國旅行，不過這個計畫也需要進一步的討論。