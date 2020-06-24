國際會議「免費拿票技巧曝光」！亞洲區塊鏈高峰會7月15日開跑　500位專家線上交流

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」一年一度舉行，受民眾青睞。（圖／主辦單位提供）

財經中心／台北報導

「2020亞洲區塊鏈高峰會」（ABS 2020）將於7月15日至19日登場，今年採取「線上高峰會」，此次採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。值得一提的是，民眾只要輸入代碼，就可以免費獲得公關體驗票「地球票」，參與國際年度大會。

此次高峰會期間，可線上觀看世界級區塊鏈專家的演講與座談會，包括高峰會主講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield），以及500多位區塊鏈專家線上演講和經驗交流。

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台北大學會計學系教授王怡心指出，哈德菲爾是第一位執行太空漫步的加拿大太空人，曾任國際太空站指揮官等職務，演講內容涵蓋與風險管理和科技應相關的新興主題「關鍵時刻領導」（Extreme Leadership），以及太空實戰經驗分享。

哈德菲爾認為，在組織面臨生死存亡關鍵時刻，領導者展現承擔一切責任的領導方式，最重要先從自身的角度尋找問題原因，然後再逐層分析各種相關因素，直到最後解決問題的方案為止，組織在有效領導和團隊合作下，才能突破重危、找出新機。

▲2020「ABS亞洲區塊鏈高峰會」主講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）。（圖／主辦單位提供）

除了有太空人演講，也有美國證管會主委皮爾斯（Hester Maria Peirce）是一位專門從事金融市場監管的美國律師、以及微軟公司（Microsoft）首席大數據研究員、經濟學家韋爾（Eric Glen Weyl），將和政委唐鳳討論與數位社會創新（Radical Digital Social Innovation）相關的主題。

ABS採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。月球票有揪團優惠方案，團體票5人，月球票每人票價NT$1000，可參加5天線上會議以及直播期間即時互動等功能。亞洲區塊鏈高峰會持續邀請重量級嘉賓，最新峰會訊息將即時更新於活動官網：www.abs2020.com

「地球票」屬公關體驗票，取得步驟如下：

1、點www.abs2020.com：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送公關體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。