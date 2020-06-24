無限吃到飽要退場了！中華電信坦承「5G很難吃到飽」　原因曝光

▲中華電信499之亂掀起排隊潮。（圖／記者許力方攝）



中央社記者江明晏、蘇思云台北24日電

中華電信將開台5G，董事長謝繼茂說，年底涵蓋率可達30%、明年翻倍，5、6年內至少投入新台幣500、600億元建設。資費規劃方面，將有999元以下多級距入門資費，並研擬無限吃到飽退場，排除流量怪獸。

為台灣產業與全民裝上5G引擎，是謝繼茂連任董事長的超級任務；中華電信董事長謝繼茂接受中央社專訪時表示，「中華電5G開台，目前已是隨時準備好(Ready)的狀態，預計最快7月1日就會開台5G」。

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中華電5G開台涵蓋六都 明年涵蓋率翻倍

美、韓、中於2019年已陸續推出5G服務，謝繼茂表示，根據國外經驗顯示，5G一開始涵蓋率、速率都不好，導致用戶體驗不佳，中華電會特別重視改善這一塊。

謝繼茂進一步說明未來營運規劃，首先，5G開台初期，中華電5G訊號會涵蓋六都、百貨商場、科學園區、大專院校等地區，以及如高鐵、台鐵、北捷、高捷、機捷等交通幹線，預估5G開台涵蓋率會是17%、年底將達30%，明年還會再翻倍成長至60%。

第二，中華電會主動在網站上公開不同地點的5G涵蓋率，供用戶查詢。謝繼茂說，要讓用戶先知道住家附近和工作地點的5G狀況，再來考慮是否申辦。

第三，中華電會在不同地點包括部分門市，設置5G體驗站。由於中華電取得最大頻寬，謝繼茂看好，未來中華電客戶使用5G，有機會能感受下載速率達1Gbps的飆速體驗。

5G生意比4G難做 用戶升級潮明年啟動

其他電信對手也積極籌備5G開台事宜，遠傳電信規劃年底前5G基地台將超過3000站，力拚5G涵蓋率達全台一半人口；而近期才取得5G特許執照的台灣大哥大，則規劃在今年底前完成全台4000座的5G基站。

面對競爭對手陸續加快5G建設腳步，謝繼茂表示，中華電的5G建設腳步較其他業者「超前部署」，2月21日5G競標落幕當天下午就開始建設，更在疫情爆發前就進貨相關設備，目前原則是「優先建設人口密集地，及人群移動的路線」；到6月30日，中華電就會有2000多座基地台，年底會加倍到4000座。

謝繼茂表示，4G總建設成本是新台幣600億元，5G初期3年將投入270億元的資本支出，預估5、6年將至少斥資500、600億元的金額建設，加上台灣5G標金衝到全球第三高，「5G的生意比4G難做，相信這也是所有業者共同心聲」，成本上「蠻有壓力」；且用戶營收端的挑戰又面臨「現在4G已經很好用、又有吃到飽」，5G資費很難提到更高價格。

針對5G普及率的目標，謝繼茂表示，台灣4G開台時間較晚，當時設備與手機相對成熟，首年用戶數就達133萬戶；由於目前5G手機的單價平均在3萬元以上，「5G換機潮下半年還不會發生」，開台後首年若能達到百萬用戶的規模「就蠻不錯了」。他認為，「真正的爆發期將落在2021年」，取決於5G手機的價格趨勢，預估明年2萬元以下的5G手機會有更多選擇。

中華電盼5G拉近距離 推入門多級距資費

台灣電信市場低價競爭激烈，5G投資卻相當龐大，遠傳電信先前喊話5G初期不推吃到飽、台灣大董事長蔡明忠更開玩笑說「大家都希望5G資費3399元」，謝繼茂回應，「能夠做到這樣當然最好，但考量實務很難」。

市場已傳出，中華電信規劃5G的資費有999元(享50GB或100GB流量)，1399元則是5G吃到飽的資費。

「不會讓人覺得5G遙不可及」，謝繼茂透露，不只999元吃很飽，5G開台初期，也規劃了999元以下更多級距的入門資費方案，資費設計原則是納入用量、網速做變化，或部分應用不計流量，但要付費加值服務等。

記者追問，中國5G入門資費約新台幣650元，中華電入門資費是否會高於此水準，謝繼茂回應，中華電的資費「絕對會比這個更有吸引力」。

5G排除流量怪獸 中華電研擬無限吃到飽退場

中國資費設計沒有吃到飽、韓國5G才有吃到飽，台灣電信市場檢討吃到飽的聲浪不斷。謝繼茂說，「5G一開始很難做到像傳統4G的不限速吃到飽」，因為初期5G涵蓋率只有17%，能產生的服務量有限，如果不限速吃到飽出現，將會排擠其他人的體驗。

中華電5G資費設計也會研擬讓吃到飽「更健康」，也就是讓無限制的傳統吃到飽退場。謝繼茂表示，4G環境下，每月超過200GB的超重度使用者非常少，但這樣的人一多，就會影響到正常使用者的體驗。因此，5G資費設計會考慮排除「流量怪獸」。

但能否真正地取消吃到飽，謝繼茂認為，「還是跟市場與客戶需求有關，客戶如有這個需求，還是要滿足」。

此外，謝繼茂透露，中華電正著手規劃響應振興三倍券，將針對使用振興券用戶加碼擴大回饋方案，方向包括購機、5G資費、加值服務折抵等。

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