統一發票四獎4000元可直接存入信用卡　7月底上路！　

▲ 隨著財政部調高統一發票中獎獎金免稅額度，信用卡載具可存獎金也隨之提高（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部去（2019）年12月放寬彩券獎金免稅門檻從2000元到5000元，財政部近期也發布函釋，未來雲端發票的四獎4000元獎金也可以存入、直接匯入信用卡載具，預計7月26日正式生效，財政部官員表示，依據生效日期，7、8月期後的發票可以適用。

財政部目前只有五獎（1000元）、六獎（200元）以及雲端發票千元獎、五百元以及百元都可以直接匯入信用卡內；但是去年財政部鬆綁民眾購買政府舉辦的獎券在5000元以下免稅，也包含統一發票四獎，所以財政部在載具上也一併檢討，開放四獎的獎金也可以匯入信用卡之中，預計7月26日生效，所以7、8月期的統一發票就可以適用。

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民眾信用卡當載具有兩種領獎方式，其一就是該銀行已經有申請為信用卡雲端發票載具，目前有26家銀行已經申請，如果是這26家卡友可以利用超商的多多媒體服務機印出紙本發票對獎，或者是歸戶到財政部的兌獎APP併綁定戶頭，將獎金匯入。

另一種方式是，銀行申請直接匯入的功能，目前只有聯邦銀行申請；然後民眾透過電子發票整合平台完成設定，就可以將獎金直接匯入信用卡內，折抵下一期帳單，增加獎金可以存入信用卡載具當中，對於民眾領取獎金也更加方便。

根據統計，我國近5年雲端無實體發票載具比率，從8.6%攀升至21.9%，今年有望再提升至28%。