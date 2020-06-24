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出席率不到1/3　裕國冷凍股東會流會

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裕國冷凍日前爆經營權爭議，今日股東會現場戒備森嚴。（讀者提供）

▲國內最大低溫倉儲業者裕國冷凍，今（24）日召開股東會，最後卻因出席率太低導致流會。

圖文／鏡週刊

裕國冷凍今（24）日召開股東會，原本還預計改選董監事，最後卻因出席率僅29.53%，最後宣告流會，公司事後發出重訊，表示接下來將儘速召開董事會，擇日再行召開股東常會。

股東會現場火爆，雙方在主席台前對峙。（讀者提供）

事實上，裕國冷凍因日前爆發經營權爭議，讓今日的股東會備受外界關注，為了維持秩序，公司派找來大批保全人員，現場戒備森嚴，而股東會上，董事長楊育偉並未出席，總經理詹義郎也未現身，而是隱身在公司一旁的倉庫，雙方人馬還在現場爆發衝突，氣氛相當緊張，最後裕國冷凍股東會因出席人數不足宣告流會。

請繼續往下閱讀...

對此，裕國前董事長楊連發表示：「今日到股東常會現場，原本是為揭露並防止實質控制人詹義郎利用零股董事長楊育偉侵害裕國公司及股東權益，沒想到股東會卻惡意流會，接下來將提起相關告訴。」

總經理詹義郎未在股東會現身，隱身在公司旁的倉庫。（讀者提供）

楊連發還提出三大質疑，包括：「一、擔心裕國重要資產的庫藏牛肉將以低於市價的方案賤賣給德昌食品公司（董事長楊育偉、總經理楊長杰），讓德昌食品公司賺取鉅額價差。二、新團隊上任後，便結束裕國營建部門，恐讓楊長杰大賺管理費。三、董事長楊育偉上任後便物色數佰萬至千萬夢幻跑車，擔心未來跑車費用恐由裕國公司埋單，大啖裕國的股東利益。」

不過對於相關質疑，記者至截稿前未聯繫上裕國的發言體系，公司人員表示主管皆在會議中，而根據公司發出的聲明稿，內容指出：「今日股東會流會，董事長深感抱歉，尤其對於本次在前董座拒絕移交期間召集本次股東會，無法獲得眾多股東認同，導致本次流會，董事長個人深感遺憾。對於前董座的違法事宜，將會提出告訴究責，以對全體股東負責。」並強調接下來會加速讓公司恢復正常經營軌道。


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