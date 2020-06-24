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熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」　韓國瑜最差都有60萬票

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▲▼陳其邁市場掃街 。（圖／記者洪正達攝）

▲最早投入高雄市長補選的陳其邁，其實不是穩贏？（圖／記者洪正達攝）

記者林彥臣／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，8月15日的市長補選成為下一個矚目的關鍵議題，民進黨早已確定派出前行政院副院長陳其邁參與補選，國民黨與民眾黨則幾乎在最後一刻，分別確定派出李眉蓁與吳益政參與補選。不過熱血公民教師黃益中則預言，陳其邁在補選還會再輸。

黃益中在22日播出的三立政論節目《鄭知道了》指出，陳其邁在2018年的選票74萬，韓國瑜得票89萬，兩個人加起來163萬，當時的投票率70%左右，補選的投票率通常只有30%左右，預估總票數會是2018大選一半的票數，大約會開出80多萬票。

▲▼黃益中指出，高雄市長補選誰能得42萬票，誰就能夠勝選。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）

▲黃益中指出，高雄市長補選誰能得42萬票，誰就能夠勝選。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）

黃益中接著分析，80幾萬票過半大約42萬票，也就是說誰能夠拿到42萬票誰就當選，韓國瑜在今年的總統大選，最差都能得票60多萬票，也就是說韓國瑜在高雄的60多萬鐵票，能夠開出40幾萬，陳其邁就翻船了。

主持人鄭弘儀驚訝表示，「你說其邁會再輸！」

黃益中進一步分析，而且陳其邁的問題是，今年的總統大選與罷韓投票，年輕人已經動員了2次，現在還要再動員北漂年輕人回高雄投票嗎？現在高雄都有一個氛圍，陳其邁陣營聲勢浩大，反而國民黨在當時連人選都沒有，大家都覺得陳其邁穩贏了，因為覺得穩贏了年輕人就覺得不用去投票了，但是對國民黨而言只需要得40萬票就贏了，就派一個形象一般的人選「惦惦吃三碗公」就能夠勝選。

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