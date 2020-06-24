金管會主委黃天牧自曝理財方式！　鼓勵年輕人靠定期定額累積資產

▲金管會主委黃天牧（右）、保險局長施瓊華（左）。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

在低利率環境下，投資理財成為一門新顯學，金管會主委黃天牧今（24）日透露，他的理財方式大多以存款為主，鼓勵年輕人要重視理財，可透過定期定額投資累積資產，提前對中老年後的經濟生活做好準備。

金管會主委黃天牧今天接受媒體聯訪時表示，他的理財方式大多以存款為主，也包含外幣存款，保單規劃則以保障型商品為主，而基金、股票也有布局，其中股票最近都賣掉了，他笑說「因為要申報，但這是幾10年前買的，所以就賣掉了」。

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黃天牧認為，「我的理財方式不好」，儘管在這行業但也沒特別注意理財，不過他鼓勵年輕人要重視理財，由於現在屬於高齡化社會，每個人應在年輕的時候，對中老年後的經濟生活提前做好準備，但理財是量力而為。

黃天牧舉例，理財如同保險一樣，不同階段有不同規劃，像是初入職場、結婚後、中老年後等人生階段所需的保險都不一樣，但要「量力而為、審慎處理」。

黃天牧說，做為金融主管機關，在金融教育上，提供年輕人透過適當的管道，認識理財的重要性；另在金融監理上，也要督促金融機構提供適合年輕人經濟能力所能投資的商品，如基富通平台，每月最低只要3,000元即可開始投資，也就是定期定額投資，而保險部分，投資型年金也可採用定期定額方式布局。

保險局長施瓊華進一步指出，近期在電子商務上，開放販售連結基金的投資型年金，也是首次將投資型保險商品拿到網路上來賣，可透過定期定額的方式，也就是按月繳費來累積退休金，對年輕人來說，是一個很好的投資方式，「紀律性投資讓自己不要隨市場波動」，從少額金額慢慢累積將有所助益。

證期局長張振山也提及，零股交易將在今年10月26日上路，在推動之初，有意願參與的券商約僅10家，但近期第2輪清查後發現券商參與度很高，加起來市占超過94%，意味著大家認為年輕人、小資族對零股交易參與度很高，加上成本不用很高，年輕族群即可參與分享資本市場成長。