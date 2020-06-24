　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

康明凱之妻首露面　請求加拿大司法部長釋放孟晚舟！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲納吉布拉接受「加拿大廣播公司」專訪時的畫面。(圖／翻攝自YouTube)

納吉布拉接受「加拿大廣播公司」專訪時的畫面。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)因為被控從事「危害中國國家安全活動」，在中國大陸被提起公訴。「路透社」最新報導稱，康明凱已分居的妻子納吉布拉(Vina Nadjibulla)周二(23日)接受「路透社」採訪時，公開請求加拿大司法部長考慮介入華為公司副董事長、首席財務長孟晚舟的引渡案，並釋放孟晚舟。

前一天，加拿大媒體播出對納吉布拉的採訪裡，她曾提出杜魯多政府可以為自己的丈夫和另一名加拿大人的獲釋「採取更多行動」。

「路透社」報導說，納吉布拉目前住在多倫多。自從已分居的丈夫被捕以來，她一直努力千方設法讓他獲得釋放。納吉布拉表示，法律專家已確定，如果符合國家利益，加拿大司法部長有權在任何時候停止有關孟晚舟的引渡審訊，而不僅僅是在法庭程序結束之後。

納吉布拉說：「選擇終止引渡程序，完全合法。 這可能會為解決兩位麥可(康明凱與另一位在中國被公訴的加拿大人麥可․斯帕弗)的問題打開一扇窗。」加拿大司法部長辦公室拒絕對此提議作出評論。

值得注意的是，本周稍早時納吉布拉接受了「加拿大廣播公司」(CBC)的專訪。當中，她就提到加拿大政府可以為她丈夫以及另一名在中國被囚禁的加拿大人的獲釋採取更多行動。上述採訪已於周一(22日)晚在CBC節目中播出。

納吉布拉說：「我們是加拿大人。加拿大人的政府必須採取行動把這兩個人帶回國。」她在採訪中提到了孟晚舟引渡案，表示自己在加拿大獲聽到了一些法律意見，確認渥太華能夠在符合法治且不存在任何司法干預的情況下結束對孟晚舟的引渡程序。司法部長完全可以採取行動，但他會不會採取行動則是另一個問題。 我們應該有這樣一個對話，而並非在後面躲起來。」

康明凱因為被控「從事危害中國國家安全的活動」，於2018年12月10日被北京市國家安全局依法審查。本月19日，外交部發言人趙立堅曾在記者會上說明康明凱案的最新發展，稱經依法審查，2020年6月19日，北京市人民檢察院第二分院以「為境外刺探國家秘密、情報」罪，將加拿大籍被告人康明凱起訴至北京市第二中級人民法院。

趙立堅表示，起訴書指控被告人康明凱「為境外組織刺探我國家秘密、情報，情節特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百一十一條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以為境外刺探國家秘密、情報罪追究其刑事責任」。

同一天，中國駐加拿大使館發言人也發表談話強調，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，中方堅決反對任何國家和組織以任何藉口干涉中國內政和中國的司法主權。加國所謂中方「任意」拘押該國公民的指責毫無根據，加國企圖搞「麥克風外交」，拉幫結派向中方施壓，這完全是徒勞的。

ET快訊
謝和弦警所偷拍機密影像！莉婭外流嗆經紀人：陪妳玩　社群瘋傳…
無限吃到飽要退場了！中華電信坦承「5G很難吃到飽」　原因曝光
快訊／台灣肝病權威陳定信「病逝台大醫院」　享壽76歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯單日新增7176例　總確診數突破60萬大關

泰國邊界開放！　7月1日起「特定外國人」可入境

康明凱之妻首露面　請求加拿大司法部長釋放孟晚舟！

砸4萬修名畫！聖母瑪利亞慘淪「塑膠臉」顏值崩壞　二次修復更兩光

南韓證實：北韓邊境大聲公全數拆除　江原道飛行場竟出現44架戰機！

新冠肺炎青壯年人確診人數增加　專家：難保持社交距離

巴基斯坦公布失事客機初步調查：正副駕駛聊疫情恍神！

18歲熱舞妹慘死男友家！口鼻狂噴血「衣服全染紅」　家人怒控：被下藥

超胸河粉妹「中空北半球」　網看店名笑：不吃也記得！

因蜜蜂攻擊走失！93歲奶奶被好心男「收留40年」　靠APP找回家人

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

俄羅斯單日新增7176例　總確診數突破60萬大關

泰國邊界開放！　7月1日起「特定外國人」可入境

康明凱之妻首露面　請求加拿大司法部長釋放孟晚舟！

砸4萬修名畫！聖母瑪利亞慘淪「塑膠臉」顏值崩壞　二次修復更兩光

南韓證實：北韓邊境大聲公全數拆除　江原道飛行場竟出現44架戰機！

新冠肺炎青壯年人確診人數增加　專家：難保持社交距離

巴基斯坦公布失事客機初步調查：正副駕駛聊疫情恍神！

18歲熱舞妹慘死男友家！口鼻狂噴血「衣服全染紅」　家人怒控：被下藥

超胸河粉妹「中空北半球」　網看店名笑：不吃也記得！

因蜜蜂攻擊走失！93歲奶奶被好心男「收留40年」　靠APP找回家人

李晨前女友否認吸毒！　警方發文秒打臉「6年前就被抓過」

3歲小海綿近照曝光！　抽高長到「168cm Angelababy腰部」

俄羅斯單日新增7176例　總確診數突破60萬大關

蘇慧倫出道30年「宣布喜訊」　親筆手寫信首度曝光！

快訊／端午連假剛開始…烘爐地少女從停車場跳下！摔進5公尺深山坡待救

蔡阿嘎女生臉竟「撞臉LISA」！　一看旁邊男版二伯…網友大驚：根本陳小春

IG放「輕鬆賺錢」正妹文！黑幫屁孩爽詐1000萬　「炫富贓物」驚見瑪莎拉蒂

罷免黃捷「有5大原因」　鳳山青年喊話：盡百姓應要做的事情

影／花蓮訂70房…出團前10天「遭飯店退房」！旅行社30年首遇放鳥：超傻眼

中職／富邦新增專任餵球左投　張佑丞還有職棒夢

帶3愛犬散步！飼主突暈倒測反應 下秒轉頭見「多狗運動」超傻眼

國際熱門新聞

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

即／墨西哥發生規模7.7強烈地震

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

墨西哥7.4強震至少5死！「地表開口」影片曝

東京知事候選人：台灣回歸日本

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

他喝星冰樂「冰沙超難吸」竟撈出棕血色棉條

運河撈出「死亡腐屍車」！他頸部「遭鐵鍊栓方向盤上」

中印士兵雪地打架　解放軍遭痛毆

男搭火車收確診通知　全車恐慌

即／球王喬科維奇「證實確診」

他以為婚姻超甜蜜　妻竟激戰女兒前男友補空虛

更多熱門

相關新聞

2加國公民遭中國起訴　美國務卿要求放人

2加國公民遭中國起訴　美國務卿要求放人

美國國務卿蓬佩奧今天要求中國立即釋放2名被控觸犯間諜罪的加拿大公民，表示美方對於他們的案件「極度關切」。

杜魯道：美不應與中簽貿易協議

杜魯道：美不應與中簽貿易協議

杜魯道要求「華府施壓中國」釋放2加公民

杜魯道要求「華府施壓中國」釋放2加公民

盧沙野：加國公民與孟晚舟案無關

盧沙野：加國公民與孟晚舟案無關

加總理轟陸無視外交豁免　華春瑩：勿貽笑大方

加總理轟陸無視外交豁免　華春瑩：勿貽笑大方

關鍵字：

Michael KovrigVina Nadjibulla

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

日人疑在台染疫　連73天本土零確診留疑雲

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

趙孟姿挺8月大肚帶「驚喜禮物」台中探班！

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面